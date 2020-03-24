社論》在驚慌中的買進與賣出

武漢肺炎從中國向全球蔓延，如今歐美國家進入疫情爆發期，七十五％確診案例出現在歐洲，義大利及西班牙尤其嚴重。這一普遍大流行的瘟疫，震撼全球，讓世人看到神秘病毒，在短短幾星期或甚至幾天之內，足以重創一個國家社會，使人們的生活發生天翻地覆的變化。面對如此局面，人們不免在驚恐中出現集體行為，經濟生活中的大量賣出與買進最為顯著：金融市場的動盪及超級市場的搶購，尤受矚目。

以股市為主的金融市場，在市場規律中，原以極度敏感著稱，常受心理因素左右，而出現過度反應。受武漢肺炎衝擊，市場恐慌指數飆高，投資者在驚恐中競相賣出求現。華爾街股市暴跌暴漲，道瓊工業指數本月十三日以大跌二三五二點，創下一九八七年「黑色星期一」以來最高跌幅，也刷新史上最大跌點紀錄。川普總統上任以來，極力呵護的美國股市行情，短短五個星期已遭一筆勾消，空頭市場猛然而至。其他的債券、外匯、商品等市場，無不動盪不已。

金融市場如今現金為王，各種投資組合面臨贖回壓力，各國紛採大手筆財金措施應急。央行先後降息使零利率成為普遍現象，且以大開貼現窗口，購買金融資產等方式，向市場注入大量資金，期能維持信用流動性，力求金融體系穩定，避免經濟萎縮等衍生效應隨之而來。

不過，驚恐中的經濟金融能否因此否極泰來，尚待觀察。武漢肺炎的衝擊，正好在經濟泡沫的高峰來襲，且同時嚴重影響了生產及消費，經濟成長、就業市場前景堪憂。全球在二○○八年面對金融危機，以降息、貨幣數量寬鬆及擴大內需等因應，雖促使經濟復甦，也製造了泡沫。金錢遊戲的熱鬧派對，讓不少人紙上財富增加，金融市場行情不斷攀升廣受歡迎，但泡沫一旦爆破，經濟後果常很嚴重。金融市場在驚恐中反應不免過度，投資人對各國大舉推出的財金政策利多，因此不易立即領情，一切仍需視疫情的發展而定。

金融體系因急於求現，而大量賣超之際，民生經濟同樣出現恐慌，各國都發生大量買進或搶購民生物資的現象。超市和賣場人群大排長龍，不僅與防疫有關的口罩、酒精、洗手液頓成搶手貨，連衛生紙、泡麵、米糧、麵包、罐頭也貨架一空。這一現象，受疫情衝擊較早的東亞國家如此，西方國家也未倖免；台灣甚至因上週確診破百例，而出現第二波搶購潮，有超市、賣場被迫祭出限購衛生紙因應。

搶購囤積出自恐慌，短期內暴增的需求必導致供不應求。世界衛生組織在二月初疫情尚未全球流行，就指口罩、手套等個人防護工具需求暴增一百倍，價格高了二十倍；隨著疫情蔓延，價量上升幅度更大。很少貨品供應鏈能承受短期內需求的倍數增加，從而，搶購潮問題主要出在需求暴增。台灣的口罩供需就此而言，是一個有效應變的範例。

疫情初期，台灣禁止口罩出口，並加入國家隊，加緊產製，且由政府徵收，以實名制限量統一配售。如此從掌握供需兩端著手，儘管口罩每日產量不及人口總數，但已杜絕了因恐慌導致的假性需求暴增。誠然，人們每天大排長龍到藥局買口罩，時間也是社會成本，上班族尤無暇購置；但在加入網購之後，情況改善，如能再彈性調整網購期間及數量，以降低社會成本，口罩配售自可更精進便民。

對於出現於超市、賣場的搶購潮，雖大多數國家皆然，閣揆蘇貞昌反向操作，以各項物資產能、供應無虞，鼓勵公眾「盡量買，多消費」，堪稱創意與實用兼具。從效果來說，這一宣示如能由實際供貨充分配合，至少有安人心、少搶購的作用，進可刺激消費；消費萎縮是疫情對整體經濟帶來的最大傷害之一。

必須強調，對抗武漢肺炎的戰役中，主政者責無旁貸，這是政府治理應變能力的極大挑戰，也考驗人民的自律自愛。台灣有應隔離檢疫者趴趴走，各國也傳出不同場景。美國洛杉磯有「人人自律，取代強制封城」；紐約州長古莫指責群聚公園的年輕人「很白目、很傲慢，根本是自我毀滅」。德國甚至有年輕人舉辦「冠狀病毒派對」，以「大多數人最終都會感染」為前提，主動尋求罹病，提前搶用醫療資源，自私行為遭到輿論譴責。

瘟疫帶來驚恐，驚恐導致不同反應，從個人到國家社會同受考驗；台灣只有冷靜理性有序地因應，才能通過考驗。

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