自由廣場》教學現場談直播

◎ 林志翰

第二波武漢肺炎疫情從歐美各國侵襲台灣，北部某高中確定全校停課八天，也有一所國中預防性停課一天，加上南部某國立大學傳出一名學生確診，各級學校陷入停課的恐慌中。近日老師紛紛進行線上教學平台的研習，老師直播教學將不用補課，但只觀看線上教學平台影片則需補課。補課與否陷入直播教學的迷思。

以現有的線上教學平台資源為例，三家出版社的電子書、因材網或均一平台等教育網站，都是學生觀看教學影片、自主學習的媒介。如果學生願意學習，老師只要藉由學習單的檢核，就可以知道學生是否完成影片學習，哪裡有困難？直播與否一點都不重要。

再者，「停課不停學」一定要侷限於線上教學平台嗎？老師在停課期間要求學生多閱讀幾本書，進行心得報告撰寫或專題報告探討，這樣的實體學習效果，會比線上教學平台差嗎？

有論者認為，學生觀看線上教學影片或閱讀書籍，缺乏「即時互動性」，所以教育主事者均希望老師以直播教學增添師生互動，並解決日後補課的問題。

但是，老師線上開課，學生在同一時間進來線上學習、互動，師生雙方都要會操作ZOOM、Meet等遠距軟體。透過遠距軟體讓師生雙方看得見彼此、可以對話，就是真互動、真學習？即便克服了全體師生的資訊設備問題，老師在家裡要執行線上開課，家裡的頻寬夠大嗎？網路Lag對於教與學的品質更是一種折磨。

何況，當學生接觸到電腦時，你認為大多數學生會乖乖地觀看教學平台影片或直播教學，還是惰性地瀏覽網頁或是沉迷線上遊戲，結論其實你我心知肚明。

最後，防疫停課的這十四天不是學習的全部，卻是保護生命的重要關鍵，何必為了形式上的線上學習弄得大家人仰馬翻？透過老師課程引導，引動學生求知慾，讓學生認為學習可以滿足內在需求，「停課不停學」才有可能真正達成。然而這樣的教學互動非一蹴可幾，更不該將直播教學無限神格化。

（作者為教育工作者，台南市民）

體育課可以線上教學？

◎ 魏豐閔

在停課不停學的政策下，教育部訂有「線上課程教學與學習參考指引」。然則，對於體育課這類需實際操作的課程而言，線上教學應該如何操作呢？

目前官方設想到的運作模式，是體育教師在鏡頭前說明講解並示範特定動作技術，接著在學生開始練習時提供個別動作回饋。的確，動作技術是體育課程的重要內容，且講解、示範及回饋為動作學習關鍵的方法，不過它們卻無法代表學校體育的全部內容和方法。

以大眾普遍認知的體育課經驗來思考，體育課最常教的是球類運動、田徑、體適能和游泳等項目，學生在這些運動中的表現絕不僅止於動作「比劃」，更涉及了真實的進球、挫敗、挑戰、漂浮、不確定及自我覺知等體驗，且唯有在球場、體育館或泳池中這些體驗才會發生，此種內涵增添了體育學習的深刻度，同時亦凸顯出體育學習無法脫離情境之特性。

再從教學方法層面切入，競爭性的遊戲比賽激發學習動機，團隊合作培養學生參與社會和與人互動的基礎素養，即便是最平常的借還器材和場地維護，也都傳遞著負責任的訊息。

或許隨著疫情等級上升，學校教育的實施會有替代性方案（如線上教學），此為必備且必要的重要措施，然不該反客為主，以為替代方案可以「全然」取代原初方案。

（作者為臺灣師範大學兼任助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法