自由廣場》湖北新增確診人數零？

◎ 黃惟冰

中國政府日前宣稱，十八日湖北省武漢肺炎的新增確診人數為零。對此，日本副首相麻生太郎十九日在參議院答詢時表示，「我認為，不相信才是正確的。」事實上，中國政府的數字，就連中國高官自己都不相信。其中最著名的案例，當數「李克強指數」。

現任中國總理李克強，過去在擔任遼寧省委書記時，曾於二○○七年向美國駐中國大使雷德表示，與其拿中國政府發布的ＧＤＰ數字來衡量中國的經濟發展，他更喜歡用「鐵路貨運量」、「用電量」與「銀行貸款發放量」等三個指標來評估，以避免ＧＤＰ數字中的「灌水」成分。

此外，曾任重慶市委書記，後因權鬥失敗而入獄的薄熙來，曾於二○一二年三月公開表示，中國的吉尼係數超過○．四六，但中國政府已經好多年沒有公布這個數字了（吉尼係數為衡量一國貧富差距的重要指標，數字越大則貧富差距越嚴重，國際上一般將○．四視為貧富差距嚴重的門檻值）。

再者，中共官方傳媒人民網，也曾在二○一六年二月報導，若加總中國各省市自行提交的二○一五年ＧＤＰ數字，總計為七十二．五兆人民幣。不過，國家統計局的數據則僅有六十七．七兆人民幣，兩者差額近四．八兆人民幣，比浙江省的ＧＤＰ還來得高。換句話說，許多省市為了讓數字好看，都在提交的ＧＤＰ中「灌水」，而這也再一次印證了李克強的懷疑。

總結而言，中國各級政府不論是為了維持穩定、造假政績，還是對外宣傳，而隱匿或竄改真實數字，案例可謂罄竹難書，就連李克強、薄熙來等中共高層都坦承不諱。因此，對於湖北省武漢肺炎的新增確診人數，在過去幾週快速下降，直至歸零，恐怕還是要參考麻生太郎的說法，「不相信才是正確的」。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法