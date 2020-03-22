自由廣場》里長不是旅行社業務員

◎ 王錫璋

這次新冠肺炎疫情中，有三位里長因為招團出國旅遊，被網友罵得半死。

其實，這三位里長也有苦衷，他們被額外的「服務里民」所框住了，進退兩難。

不知甚麼時候開始，每年為里民辦個兩、三次旅遊活動，變成里長的例行工作。筆者在自己里內，便常見里辦公室要辦中、南部或東部一日、兩日遊的公告或通知，只是沒想到還有招攬出國觀光的。這三位出國的里長說，里民有人不管疫情，硬想去，他們既招團了，也不得不去，否則里民在國外出問題，誰要負責？這種說詞完全沒有說服力。出國都要好幾天，里長不在，其他里民有事要反映、要處理，例如應該待在家裡隔離檢疫的人亂跑，怎麼辦？

里長原本的職務，或許有包括辦理里民活動，但一定要包括國內、外旅遊嗎？現今旅行資訊、服務非常發達，里民要出國，自行向旅行社報名即可，何必一定要里長組團或帶領？

筆者甚至認為里長也未必要辦理國內兩、三天以上的旅遊，這終究不是里長該做的事。里長辦老人共餐、一天之內的里內活動或市政參觀都可以，但不必去招團承擔意外的風險。里民也不應要求里長辦理旅遊活動，讓里長專心做好里內的環境、衛生改善及各種建設服務、爭取里民各項權利、里內老人照護工作等，比較重要吧！

（作者為退休公務員，台北市民）

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