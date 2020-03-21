自由廣場》日本大和戰艦與北京大興機場

◎ 黃天麟

占地七十平方公里的北京大興國際機場，於二○一九年九月二十五日正式營運，有四條跑道，以及一座全球最大的單一航廈，令人震驚的是，從設計到完工僅用三年多時間。相較於號稱亞洲最大的泰國蘇凡納布國際機場占地三十二平方公里，從一九五○年代設計至二○○六年完工啟用耗時四十六年，真是天壤之別。北京意圖在航空市場坐上霸主的大夢表露無遺。

北京大興機場展示了中國的工業力量，讓我們想到二次大戰前的情景。一九三六年日本海軍決定建造世界最大、火力最強的戰艦「大和」，排水量六萬四千噸，全長二六三公尺，一九四○年八月八日下水，展現了日本的工業力量及製造能力，日本全國為之沸騰，世界為之震驚、警惕，於是加強了「ＡＢＣＤ（美、英、中、荷）包圍陣」圍堵日本，禁運戰略物資（如石油），終於導致大戰。

歷史似在重演，一九三○年代崛起的日本，當時也自認為領導全球是「天照大神」交給日本民族的使命，與中國的「大同」世界、「厲害了，我的國」同出一轍。

二○一三年習近平出任中國國家主席，二○一四年十二月成立絲路基金，倡議「一帶一路」，預定於二○四九年完成，總投資將達八千億美元，目的就是要讓中國邁向世界第一強，同時積極籌設「亞洲基礎建設投資銀行」（ＡＩＩＢ）（二○一四）。現在的ＡＩＩＢ參加國家已達一百個，超過美日主籌的亞洲開發銀行。北京大興機場之加入營運，顯示出中國之目標不僅在陸上，高鐵、公路交通還包含了空運。一個令人畏懼的「大中國」儼然已出現在西方國家面前，但也更加深西方國家積極對應中國快速崛起之態度。

美國政府對中國國家扶助的華為（Huawei）於5G領域之進展，將會加強各項限制性措施，予以圍堵。一年多來被常提起的「印太戰略」構圖亦將更具實體。「印太戰略」是否為二次大戰前對付日本的「ＡＢＣＤ」包圍陣，雖然尚言之過早，但如當今中國的戰略姿態不改，所謂的「修昔底德陷阱」（Thucydides’s Trap）將成為人類的宿命。本文要告訴北京的是，「展示國力」並無不可，但千萬不要成為張牙舞爪的惡鄰。號稱史上最大戰艦的「大和」今天仍躺在海底，號稱全球最大空城「北京大興機場」將來會帶給中國何種結果，只有歷史會告訴我們。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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