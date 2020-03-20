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自由廣場》別拿人權與憲法扯防疫後腿

2020-03-20 05:30
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◎ 翁達瑞

連續幾天，新型冠狀病毒的確診人數快速攀升，而且都是國外旅遊帶回來的病例。為了防堵境外移入的病例，部分地方政府限制中小學生出國；中央防疫中心也規勸人民暫時不要出國。

忽然間，台灣出現一群「人權」鬥士與「憲法」專家，指控政府限制人民出國，不僅侵犯人權，也違反憲法。

這些人沒聽過「限制出境」嗎？沒聽過「沒收護照」嗎？這不是每個政府都有的公權力嗎？

好笑的是，當中共強制武漢封城，公安在街上抓人關進方艙醫院時，這些人權鬥士與憲法專家怎麼都沒有吭聲！

好吧，中國是極權國家，我們不要「比爛」。那我就拿西方民主國家當例子吧！

義大利政府也禁止人民出國；西班牙政府限制人民移動；法國政府管控商店營業；美國政府禁止古巴旅遊將近五十年⋯⋯。台灣這些人權鬥士與憲法專家怎麼也不吭聲？

好吧，這都是外國，不算數。那我還是把焦點放在台灣吧！

當年馬英九封和平醫院，連進去借用廁所的人都出不來。眼前的這些人權鬥士與憲法學者也都沒吭聲啊！

最好笑的是，有人說「極權政府」都會用「緊急狀況」限制人民自由，然後反向推論：在「緊急狀況」時限制人民自由的政府，就是「極權政府」。

有點邏輯好不好？狗是四隻腳的動物，但這不表示四隻腳的動物一定是狗！

真的有人要扯政府防疫的後腿，我希望他們光明正大，不要躲在「人權」與「憲法」背後。這是偽善的小人作風，不夠光明磊落！

（作者為美國大學教授）

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