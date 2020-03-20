自由廣場》高雄不是政治垃圾桶

◎ 陳茂雄

新任中國國民黨黨主席江啟臣率立法院黨團幹部南下與高雄市長韓國瑜晤談將近一個小時，江啟臣將罷韓定位為惡質的政治操作，呼籲高雄市民唾棄，以行動支持韓國瑜繼續為高雄市民服務。

江啟臣是否清楚，在兩年內高雄市民淘汰民進黨在先，唾棄中國國民黨在後。目前高雄市民要罷免韓國瑜就是綠營「惡質的政治操作」，那九合一選舉時淘汰民進黨又代表甚麼？稍有常識的人都很清楚，高雄人的平均水準比其他地區的選民高，沒有被任何政黨綁架，扮演真正的主人。

韓國瑜投入高雄市長選舉時，已離開政壇十六年，屬過氣的政客，高雄人並不認識他，而高雄地區屬綠營的鐵票區，藍營連一席立委都沒有，市長選舉民進黨號稱可以躺著選，可是九合一選舉時，民進黨不只市長選舉慘敗，市議員選舉也崩解，江啟臣是否也定位為藍營「惡質的政治操作」？

九合一選舉時，高雄人對民進黨不滿意，因而教訓了民進黨，可是選後對中國國民黨更不滿意，在二○二○年的大選痛擊中國國民黨。力捧該黨及教訓該黨時間的差距只是一年多，中國國民黨就是沒有反省其原因。更離譜的就是該黨竟然不知道高雄人為什麼不能等到韓國瑜任期屆滿時的連任選舉再淘汰他？高雄人是抗拒扮演政治垃圾桶。

有關罷免韓國瑜案最不夠格講話的就是中國國民黨，該黨將高雄當作政治垃圾桶，把被退貨的瑕疵品硬塞給高雄。九合一選舉時，中國國民黨塞韓國瑜給高雄，高雄人接受了，韓國瑜也答應高雄人不會中途「走路」。總統大選前韓國瑜依循諾言，沒有登記中國國民黨總統候選人初選，可是該黨卻發明「徵召初選」的名稱，使韓國瑜成為全世界唯一沒有登記也可以參加選舉的人，中國國民黨耍了高雄人。

高雄人接受中國國民黨的推薦，請韓國瑜擔任市長，因為他沒有行政經驗，必須實習一段期間。實習還未期滿，中國國民黨違背對高雄的承諾，又推薦他應徵另一個工作，只是對方不接受，中國國民黨沒有負責回收瑕疵品，硬要塞給高雄，將高雄當作政治垃圾桶，因而有人不接受而規劃退貨。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

韓國瑜何必當初？

◎ 李坤隆

眾所矚目的罷韓行動，就個人在高雄觀察，是高雄很久沒有看到的社會運動，暗潮洶湧。

回顧當初，韓市長在猶豫是否要參選總統時，有許多的聲音希望他不要躁進，但他還是一意孤行，甚至為了這個決定，做出更多傷害高雄人感情的言行，才導致這場罷韓無法善了。

現在，韓國瑜是真的回歸市政了，因為他可能真的被嚇到了！不過，就幾個面向看，他恐怕是無力回天：

一、對市政質詢態度猶豫：韓國瑜第一次面對市議員質詢時，態度十分輕蔑，在當時的政治局勢下，大家可以用對市政不熟悉為他掩飾。但是上任至今，如果還無法在市議會有好的應對，甚至在態度上還是猶豫推託，那市民為什麼還要給他機會？

二、國民黨反動員：當初韓國瑜能當選市長，不過度強調政治對立是個重點；如今為了個人去留，卻動員起政黨的力量，光是這一點，恐怕就難以說服高雄市民了。

三、策略錯誤：基本上韓國瑜還是有個人魅力的，但是為了這次的罷韓，他幾乎都刻意的掩飾起來，這樣當然不會刺激罷韓民眾，卻也無法激起支持者的關注與護衛，也就無法引發更深入的討論，從而改變可能的結果。

民主就是民意的集體展現，而民意是會隨時改變的，從韓國瑜在高雄的起落看得最清楚。如今，看著高雄市民有可能創造憲政史上劃時代的紀錄，內心毋寧是感動的！韓國瑜或許是權位蒙蔽了良知，或許是權勢掩蓋了判斷，他應該會更深刻的體認到早知如此，何必當初的道理了！

（作者為實踐大學高雄校區博雅課程教師）

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