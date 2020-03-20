自由廣場》NHS的「只要不會死的就不急」

談英國以「免疫」代「防疫」背後的公醫制度

◎ 蘇冠賓

英國首相公開定調「延緩傳播，建立群體免疫力」的抗疫政策：「有感冒症狀在家自主隔離七天，不要到醫院，不會做檢測；禁止全民戴口罩；不追溯旅遊史和接觸史；不停課不禁止大型集會活動」，並且以「有更多家庭可能會失去他們的摯愛」做為結論。台灣民眾看到這些「真新聞」大多很難置信。其實英國並不是不想學習台灣來實施「全民防疫」的理想政策，但受限於其醫療資源的不足，不得不朝向「全民免疫」的方向去尋求解答。所以要了解英國防疫的政策，就要先了解英國的醫療制度的背景和資源不足的困境。

英國的國民健康服務（National Health Service，簡稱NHS）是屬於社會福利性質、免費的公醫制度。一般醫師原則上由政府支付固定薪資，沒有很強烈的動機去服務更多病患，因此該系統最大問題就是醫療「等待時間太長」，不管是等待一般約診、檢查、轉介（專科醫師）、急診、等候病床…等，時間都超出台灣可以想像的範圍。病患在等候診治的過程中很可能自己就恢復健康了（政府就省下了醫藥費），但也經常出現等候過程中病情惡化的案例。此外NHS會嚴格約束醫師使用成本效益不高的治療，也會引進大批水準良莠不齊但薪資較低的海外醫師來因應人力不足，也常常出現季末申報用盡，醫院把開刀看診排到下一季，或強迫醫師休假的情況。

英國民眾對邁入第六十年的NHS滿意度又如何呢？答案是出乎意料之外的好！支持NHS者認為，英國用很少的經費，就可以達到其他高醫療支出國家的醫療成效，例如工黨執政時閣員會宣稱全部以身作則，家眷只保NHS，子弟只念公立學校。支持者認為NHS的精神，是以病情緊急程度為考量，而不是以醫藥費用支出的多寡來決定先後順序，用粗俗的說法就是，只要不會死的就不急，更何況，如果想快一點的人，可以利用昂貴的自費醫療…。英國人一方面很能忍，一方面非常珍惜寶貴的醫療資源。更令人敬佩的是，即便捉襟見肘，英國免費的醫療德政普及於全體國民，以及他們的「醫療互惠國」之人民，並且照顧停留六個月以上的學生及其眷屬。

了解了英國醫療的困境，就可以了解英國政府宣布這種消極措施，一方面是不想步上武漢和義大利後塵，造成醫療體系的崩潰；另一方面是英國人非常重視人權，不會像中國人輕易就屈服於封城或防堵疫情的規定。所以當首相Boris Johnson索性直接承認政府照顧不了民眾，請大家自求多福，反而馬上激發出所有人的求生意志，開始配合之前推不動的種種政策。最後，面對這種高傳染而低致命的疾病，如果真的以最小的代價，最快的速度，達到六到八成的民眾的群體免疫，那麼他們將會最快成為全世界最安全的國家。

然而，了解了英國政府的邏輯，並不會讓英國的民眾更安心，我在倫敦國王學院進修博士學位時的指導教授夫婦，最近會從英國媒體和醫學論文中聽到台灣防疫的傑出成就，就會對我表示，他們對於政府有多麼的失望、多麼羨慕台灣人、多麼希望生活在台灣。這個故事也告訴我們，同樣是全民健保的台灣，大家一定要珍惜醫療資源，請不要步入英國的後塵。

（作者為安南醫院副院長、中國醫藥大學精神醫學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法