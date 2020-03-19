社論》保台護民優先 加強入出境管理

武漢肺炎確診病例，近日激增昨天站上一百例。過去四天增加的近五十例，大部分是境外移入病例。其中，土耳其旅遊團十五人中，高達十三人確診！僅此便足以說明，加強入出境管理已經刻不容緩。而中央流行疫情指揮中心宣布，今日起外籍人士非經許可限制入境，且本國與外籍入境者一律居家檢疫十四天。此外，應避免前往旅遊的三級警示區，持續增加至近百國家與地區。先前，禁止高中以下師生出國，類似的「保台護民」政策引起多數人共鳴。同時，支持這種非常時期管制者，跨黨派縣市首長不乏其人。實際上，對被限制出國者而言，這也顧及了他們的個人安全，而非置他們於險境。

武漢肺炎，中國自始至終隱瞞疫情、以鄰為壑，演變成今天幾乎是全球遭殃的災難。台灣與中國近在咫尺，而且面臨北京極不友善的算計，中國內部疫情沸騰之際，尚且對台灣連番出動軍機騷擾，遑論其他。在這種情況下，政府掌握機先、超前部署，禁止口罩出口，武漢撤僑與別有用心的北京據理周旋，大多數民眾肯定是「保台護民」的先見之明。反觀，當時卻有馬英九們高喊人道人權，把政府防疫優先的有所為與有所不為批評得一無是處。時間很快就證明了，誰是有遠見的政治家，誰是短視的政客，一如世衛組織唯北京馬首是瞻，轉眼便受文明國家交相指責，而台灣的防疫總動員則被越來越多國家奉為典範。

其實，武漢肺炎由中國而亞洲而歐美，相繼「淪陷」的老牌民主國家也紛紛採取斷然措施。防疫如同作戰，戰時不是平時，優先保護的無非是整體的生存權，避免少數人掉以輕心或恣意妄為，成為新冠病毒的盟友。最近，澳洲、紐西蘭宣布，入境人士須自我隔離十四天。法國總統馬克宏宣布，全國封城十五天並關閉邊境。歐盟也宣布，未來三十天禁止外籍人士在非必要情況下進入歐盟。各國的管制，不一而足。非常時期展現鐵腕，在「戰爭狀態」下可謂生存之道，否則一旦被新冠病毒擊潰，覆巢之下無完卵，抽象人權價值何在？

依目前的疫情擴散程度判斷，各國管制措施紛紛由軟變硬，台灣當然不可能由硬轉軟，國人要有心理準備與應變方案。例如，摩洛哥緊急宣布，陸海空交通全面停擺，據報有台灣旅遊團受困。疫情瞬息萬變，出國旅遊、商貿、留學等，最好是暫緩以觀其變，非不得已要出國，也要有高度的危機意識，不能將風險完全轉嫁到政府與其他國人身上。當然，政府如果採取更嚴厲的出國管制，也當訓令駐在各國的所有駐外人員，即刻總動員協助先前已到達當地的國人。而著眼於境外移入病例激增，限制非本國籍人士入境已為多國採行，目前應無爭論必要。唯出國風險日增之際，國人待在最安全的台灣，改採網路進行接觸活動，堪稱於己於人的最佳選擇，也有益於杜絕防疫破口。

三月以來，伴隨著疫情擴散，國際經貿財金隱然形成風暴，前景充滿不確定性。世界貿易組織，全球化潮流，打開了後冷戰時代的國界藩籬，大家都還記憶猶新。如今，武漢肺炎彷彿是嘉年華會的反高潮，把越來越多國家已經打開的邊界又警戒了起來。而且，基於控制本國的新冠病毒擴散，越來越多人傾向接受適度的「新閉關」行動。可以想像，假使疫情久燒不退，「新閉關」行動有可能成為新常態，那麼，過去三十年大家所習以為常的國際規則，恐怕有可能出現結構性的轉型。可以說，我們所處的世界，正在危機中，也正在蛻變之中。

台灣搶先一步的管制措施，兩岸關係因北京杯葛降溫，全球化的流動速度趨緩，帶來了二三六○萬人的安全感。武漢肺炎之亂至今，國人獲得不少啟示。其中，好好經營台灣，一如口罩國家隊，儼然是最安全的政府與個人行動選擇，這也符合二○二○大選的民意主軸。至於，朝野在聚焦於這場罕見的「戰疫」之際，也必須對國家管理的核心價值有所反思，流行二十餘年漫無限制地拚開放才是硬道理的路線恐怕需要大幅修正，才能為「後新冠病毒時代」的未來世界做好準備，讓這次台灣的「戰疫」成功故事成為各國歡迎台灣正常融入國際的動力。

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