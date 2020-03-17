社論》武漢肺炎中的陰謀論和謊言

武漢肺炎疫情迅速蔓延，演變成全球大流行，各國紛採嚴厲措施因應，隔離、封城、禁航、封關…等非常手段出籠，全球人員流動停滯。新冠狀病毒感染力強大，各方對它所知有限，且患者無症狀也能傳染，引起世人莫大恐慌。謠言、假訊息和陰謀論常伴隨流行病而來，歷史上的鼠疫、西班牙流感、愛滋病、伊波拉病毒，無不如此；武漢肺炎也不例外，網路時代更助長其傳播。

謠言、假訊息製造恐慌，陰謀論導致偏見，還引發外交爭議。最新的瘟疫來自中國武漢，以武漢肺炎為名，和一百年前的西班牙流感一樣，其實未必帶有污名化或惡意；以發源地命名，簡單明白而已。不過，北京的專制體制一向以管制輿情著稱，對內壓制異議，對外不容「外來勢力」「抹黑攻擊中國」損及形象的言論；美國國務卿龐皮歐等公職人員言必稱「武漢肺炎」或「中國冠狀病毒」，被視同這一類舉動，中國因而表達「堅決反對」。

除了反對以武漢肺炎為名，中國對國際間盛傳的病毒來自武漢、且出自生物實驗室外洩之說，更為在意。中國駐南非大使林松添三月初說，疫情最初雖在中國爆發，但病毒未必來自中國，更不用說是「中國製造」。黨國喉舌跟進，「新華社」刊文指責「華盛頓有毒的新冠病毒政治」。中國外交部發言人趙立堅上週加碼，指美國軍方可能把病毒帶到武漢。從而，陰謀論層級不但升高，成為「武漢肺炎到底姓中（國）還是姓美（國）」的口水戰，也為緊張的美中關係增添齟齬。

趙立堅沒說證據何在，也未明言，但似指去年十月在武漢舉行的世界軍人運動會；運動會時間在所有病例爆發之前，美國有兩百八十多人參加。趙立堅繪影繪聲地質問，「零號病人是什麼時候在美國出現的？」還宣稱「美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」為此，美國國務院召見中國大使崔天凱表達抗議，「不會容忍此事」；國防部也指責中國「散布虛假且荒謬的陰謀論」。川普總統上週五應記者問答時，倒是幽默以對，「他們（中國）知道它（病毒）從哪裡來，我們都知道它從哪裡來」，引來一片笑聲。

上有所好，下必甚焉。不僅黨國當局政媒一起形塑「病毒姓美」的陰謀論，軍方學者也不惜以發布假訊息助陣。有軍職銜的中國國防大學教授梁芳在社群媒體發文，指據「華盛頓郵報」三月十日報導，龐皮歐在國安會議說，冠狀病毒是美國最強大的秘密武器，「在無形中極大地消耗了對手國國力」。這一引據，備極聳動，卻連「環球時報」也未能找到「華盛頓郵報」有此新聞。梁芳後來刪去此文，假訊息卻已在網路廣為流傳。

中國官方推動陰謀論，是試圖移轉因武漢肺炎遭到內外批評，以挽回民心及國際形象的渾身解數之一。它在瘟疫爆發初期，隱瞞疫情，壓制「吹哨人」，數字造假，變更認定標準，嚴重損害大國形象，也有如川普的國安顧問歐布萊恩所說，「浪費了國際社會兩個月的應對時間。」如今，中國宣稱對抗疫病已然「向好」，不但要人民「感恩」，還要他國以它為範「抄作業」。

然而，有如《伊索寓言》中「狼來了」的放羊孩子，一再說謊就難取信於人，以致國際間對中國確診及死亡下降的數字，仍多持將信將疑的態度；德國著名病毒學家德羅斯坦（Christian Drosten）直言，「接下來一段時日，中國報告的病例數字將不再可信，因為當局現在試圖讓這個問題『結束』」。必須強調，中國造假說謊，一九五○年代末期「大躍進」期間的「浮誇風」，虛報謊報生產數字，曾導致餓死三千萬人的大悲劇。索爾孟（Guy Sorman）教授曾著書以「謊言帝國」相稱；謊言與暴力，一向是中國黨國當局的統治利器。

北京當局本性難移、積習未改，也顯現在它繼續壓制異議。中國地產大亨任志強發文直指習近平隱匿疫情，是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，日前傳出下落不明；李澤華等公民記者因報導疫情相繼失蹤，都是其例。近日武漢急診醫師艾芬的專訪文章「發哨子的人」遭封鎖刪除，引發網路集體不滿官方的軟性抗爭，更凸顯在李文亮事例之後，當局還能再一手遮天？

瘟疫見本性，武漢肺炎再度暴露黨國統治建立在謊言與壓制的本質，害慘中國人民，禍延全球。世人看在眼裡，豈會無感？

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