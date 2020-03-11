社論─莫辜負了紓困振興特別預算

武漢肺炎疫情在歐美急速擴散，受創最慘重的義大利既「封城」又「鎖國」，藉由限制全體國民在工作、醫療等原因以外的移動，想要攔截病毒的傳播，卻也圍堵了經濟活動的交易。各國應付疫情失控的手段愈激烈，就更加凸顯了紓困或振興時，最需救急的產業名單，而且兩者都有傳染效應，同樣不能等待。

為了阻擋疫情蔓延，不管是由官方封城，強制把人民留在家裡，或是個人自主減少外出、外食，都重挫運輸、觀光、休閒娛樂、餐飲等產業，其中客運運輸受到最直接衝擊，包括航空、郵輪、鐵路、客運等，陸海空全部都是受害者。長榮航空二月營收僅八十八億餘元，較上月的一四六億元左右，衰退約四十％，考慮農曆年、寒假效應，以前二月的營收計算，合計也較去年減少了二十％；台灣高鐵二月營收僅二十七億餘元，同樣月減約四十％，前二月合計少了七％，逆轉過去成長趨勢。

受武漢肺炎影響，上市公司王品、新天地及六福、寒舍等餐飲觀光業者，前二月營收均較去年減少二十％以上；長年虧損的台中亞緻大飯店雖然經營不易，但二○一八年三月才全面導入數位新設備，希望達到飯店智慧化目標，也不得不在三月九日黯然熄燈。

指標企業的寒冬未盡，一般中小企業受衝擊更大。有些商家是運輸、觀光、旅遊等產業之供應鏈的一環，提供清潔、備品等注意不到的商品；更多受創的企業，一般人也不一定都能直覺式的感受，像無法透過遠端視訊，需要人與人接觸的服務業，在抑制疫情的措施下，就都是無聲的受害者，諸如按摩、美容業同樣受到打擊。部分小商店甚至直接關門，連尋求協助的力氣都沒有。

就像疫情由點而線，而全面擴散至想像不到的國度，病毒對經濟的影響，也不一定能夠完全區隔出個別受害者。當企業營收因疫情而下滑，必須裁員時，失去工作的勞工，以及隨之而來的生產力及購買力的減損，都會再使經濟活動受到另一波衝擊；而金融市場的激烈波動，更造成許多投資人的損失。因此，正在立法院審議的「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防治及紓困振興特別預算案」，除有超前部署的必要，也應慎重、及時的執行。

防治、紓困、振興的性質不同，其預算編列、審查及執行方式也應有所區別。此次經濟受創是源自新冠病毒，解除疫情，才能解決因之而來的不確定性，所以防治預算需要的資源，不管是防疫物資或是醫療耗材等，都應給齊給滿，列為第一優先；而紓困則比較複雜，原則上，其功能應非為彌補一般受創企業的部分損失，而是要對符合補助條件的企業，能有「起死回生」的救急效果，避免他們因武漢肺炎而倒閉，和防治一樣，都無法等待。

進行紓困，要能估計損失，也應先提出受損產業、企業、金額，以及依比例或重要性擬定的補助金額，如此才會有可以依循的條件，相信經濟部都有一定的估計。至於「振興」產業，過去並未出現在ＳＡＲＳ條例中，由此可以看出執政團隊積極任事的態度；不過，和防治及紓困不同，放在特別預算中的「振興」，更應要給出明確的必要性及預期成果。

武漢肺炎疫情重挫投資信心，全球央行調降利率，即使市場利率原就在歷史低點，資金也依然寬鬆，但七大工業國央行決定向投資人示意，保證政府維持經濟成長的決心。政府對個別企業的補助、協助，或能救一時之急，但無法重整產業環境，也難以改變經濟趨勢，因此還應搭配必要的政策。

特別預算雖然排除一些法規的約束，但要記得「妥善運用國家整體資源」的預算編列大原則永遠適用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法