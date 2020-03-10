自由廣場》切割中國與台灣省 應速修正地方制度

◎ 張權

中央研究院獨步全球，在十九天內研發出武漢肺炎確診的十五分鐘快篩試劑。正當國人歡欣之際，中國竟隨即在ＷＨＯ會場上宣稱，這是「中國中央政府」跟「中國台灣省」專家們多達數十次相互通報（mutual report）的成果，把功勞整碗捧去，收割殆盡，此舉讓許多台灣人憤怒，無法接受。中國共產黨始終相信謊話講一千遍就變成真理，尤其令人髮指。

一九九七年凍省以來，至今可能不少人以為「台灣省」已經不復存在。不妨拿起護照，檢查一下自己的出生地註記。如果你在六都出生，便是以英文記載著相應的地名：台北市（TAIPEI CITY，以下省略）、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都。若在六都以外出生，例如出生在基隆、新竹、嘉義、花蓮、澎湖等，則會顯示為「台灣」（TAIWAN）。尤有甚者，出生於金門、馬祖的民眾則是被記載為「福建」（FUKIEN）。六都既然是「直轄市」，與「省」同級，因此這裡記載的「台灣」與「福建」，指的當然就是「省」。

所以，「台灣省」和「福建省」只是實際上沒有獲得預算編列，被虛級化（俗稱凍省）而已 ，但這兩個行政區依然像兩具屍體一般，停放在今天有效的我國法律當中，並未因此消失。其法律依據是《地方制度法》第三條第一項：「地方劃分為省、直轄市。」以及同條第二項前段：「省劃分為縣、市…。」至今「台灣省」還轄有基隆市、新竹市、嘉義市等「省轄市」，以及各縣。而每當中國拿「台灣省」的稱呼來矮化我們之時，我們甚至無法大聲回嗆：這個世界上沒有「台灣省」這個地方！何其無奈。

地方制度的劃分是我國內政，《地方制度法》則是國內法，我國自可通盤檢討修正。台灣中華民國是一個小國，國內容有數個省份，不應再以「秋海棠」的框架去思考省的規模。比利時跟台灣的面積相仿，其擁有十個省以及一個首都特區，我國行政立法機關應以小國思維重新看待這個國家，打造符合這個國家的地方制度。二○一○年縣市合併後的六都，雖名為「市」，但規模都遠遠大過於「城市」，而是以大區域整合發展的思維作為改制方向，功能實際上如同比利時的「省」，只是沒有使用這個名稱。

廣告上經常出現「全省熱賣中」的說法，則是把全台灣當成一個省，和中國的視角並無不同。我國應當修正地方制度及其相應法規，將各縣市及直轄市改制為「省」，讓「台灣省」一詞真正消失於我國的編制之中，往後劃分為新北省、金馬省、台中省等等十多個省 ，「全省熱賣中」就失去號召力，須另尋出路。重點在於，當我們決定台灣不再是省，那麼台灣是什麼？答案自然呼之欲出。這是一個重要的決定，有助於國人發展出一股堅強而有力量的聲音：這個世界上沒有「台灣省」這個地方 ，（目前權且搭配著中華民國的外衣）台灣中華民國，我們是一個國家，不是中國的一省。

（作者為台大法學碩士，德國台籍配偶）

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