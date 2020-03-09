高教展望》留美碩士銳減三成 教部四措施鼓勵

近10年赴美攻讀學位人數

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕依教育部統計，近十年我國學生赴美留學人數持續減少，去美國讀研究所人數更大減逾三成，教育部祭出小玉山等四箭鼓勵赴美留學，成效待觀察。在美國任教三十年的交通大學前校長張懋中建議，以色列用跟美國軍購的offset fund（美方承諾之反買款），選送以色列本土博士赴美國大學深造至少兩年。台灣不乏類似軍購，何不「見賢思齊」。

學者建議學以色列 選送博士赴美深造

張懋中表示，在歐美，大學聘請教席是一種「技轉」的手段；藉由新聘來獲得本國不具備的研究能力與內涵。國內的研究型大學應培養自己的博士到世界各大學任教，同時從各研究型大學找自己較不具備的重點領域人才。再如以色列知道能從歐美吸引的教席不多，便善用跟美國軍購的offset fund，選送本土博士赴歐美深造，台灣亦應善用此策略培養重點人才。

教育部統計，民國九十九年有兩萬六千多人赴美讀書、其中一萬四千多人讀研究所，一○八年有兩萬三千多人赴美就讀、但只有九千多人讀研究所。

教育部表示，已推出四項政策，包括精進公費留考、小玉山（台灣菁英獎學金）、國際百大獎學金、高教深耕的國際化措施等，鼓勵學生赴歐美優質大學留學及任教。再透過玉山計畫、高教深耕、人才延攬專法等，吸引回國任職。從玉山計畫申請人數觀察，一○七年有一四一件申請，一○八年有一○三件申請，其中即不乏在外國的大學任教之年輕我學者投件。

不過，中研院研究助理、台大電信所博士新生許瑞福有不同觀察。他表示，碩士在美國亞馬遜的年薪是三九○萬元，台大電信所碩士畢業去蘋果實習的年薪四八○萬元，美國喬治亞理工學院的助理教授起薪約三百萬元，意即歐美博士任教職收入約比業界少一半至三分之二，我國人才不在美國大學任教，恐是收入考量，要更深入追查，以有效因應。

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