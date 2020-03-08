自由廣場》疫情資訊公開的兩難

◎ 戴伯芬

早晨公園，平時運動的多個團體暫停活動，家中長輩說大家議論紛紛，懷疑電視上看到的第Ｎ號患者就是在公園運動者。幾天後又說不是，因為樹長得不一樣、欄杆顏色不對。老人家守著電視，像柯南一樣要找出患者背景特性。鑽石公主號確診康復返台「復陽」病例，也讓他擔心病患復原回社區會不會形成感染源？送他去醫院例行檢查時，又開始喃喃自語，醫院同一層病房的病患與家屬需不需要隔離？

隨著全球各地確診與死亡人數快速增加，民眾對於疫情的恐慌也節節高升。ＷＨＯ將疫情全球風險級別由「高」上調為「非常高」，更增添恐懼。全球口罩缺貨，美國、日本、義大利、德國、韓國、香港都出現物資搶購潮，除了衛生紙之外，還有罐頭食品、麵條、米等食物，加州甚至有人出現搶購有機土壤風潮。

為了降低民眾恐慌，減少外交阻礙與觀光、產業損失，許多國家開始選擇低報確診人數，隱匿個人或組織資訊。澳音樂家下榻酒店、去過的酒吧、熱炒店都成為大眾焦點，衛福部長陳時中坦承面臨資訊公開兩難；中央流行疫情指揮中心提出公開資訊五大劣處，包含標籤化病患、病患隱匿病情、網路肉搜、公司歇業、醫療院所壓力與拒收病患。

公開資訊當然可能標籤化病患或使病患隱匿病情，但也可能透過病患成功復原的經驗分享，畢竟新冠肺炎的致死率不算高（何大一強調患者九十八％可治癒，且八十五％屬無須治療就能康復的輕症），ＢＢＣ報導新加坡復原患者現身說法，有助於降低民眾恐慌；網路肉搜與資訊公不公開沒有絕對關係，不公開資訊時民眾更加草木皆兵。至於公司或醫院等組織污名也要視個案而定，公司如出現確診個案被迫歇業情非得已，但為了降低企業損失，或許以不公布公司行號為宜。至於醫院，本來就是高風險區，如果出現群聚感染，可能讓醫院從治病機構變成染病溫床，當然有義務向大眾公告詳情，提高大眾風險意識。

在專家與大眾之間的風險評估，不僅是專業者的任務，也是社會大眾的責任，需要透明的資訊才能了解現況。指責或憐憫，污名或加冕，關鍵在於政府如何拿捏資訊公開的內容與原則，打擊漫天飛舞的假新聞，群眾如何即時取得可信、有效的資訊，做為判斷個人趨吉避凶的依據。

（作者為輔仁大學社會系教授）

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