自由廣場》世代對決與青年專案

◎ 胡文琦

一場原本不應被忽視的「最大在野黨」主席補選，卻因近期新冠肺炎的嚴峻疫情而被些許冷落，唯中國國民黨仍在昨天順利選出新任黨主席江啟臣。據報導，江啟臣勢如破竹地在全國22縣市以及海外黨員通訊投票部分，全部領先郝龍斌，並以84860票、得票率68.8%，取得壓倒性勝利，成為藍營新共主。江啟臣也將在九日宣誓就職。鑑於這場補選係由69歲的郝龍斌與48歲的江啟臣競逐，因此，一般輿論也多以「世代對決」來作為比喻。

江啟臣當遠後發表感言指出，感謝支持者投下「世代傳承」的一票，而其也將立馬推動相關黨務組織改革，從輕地方、重中央的「倒梯形」，轉變成重地方、輕中央的「金字塔型」，並加強地方佈局，讓國民黨能夠「接地氣」，回應基層的期待。他還強調，改革工作千頭萬緒，但黨務基本工作的升級、改進和數位化，「他一年內一定會做到」，改革這些基本黨務只是開始，今天以後的國民黨，會是個更有執行力的團隊，能夠與時俱進且快速反應。

坦白說，此次選舉相較於2016年黨魁補選的投票率還有41.61，這次卻大幅滑落至只剩下35.85！其實，這已是一個極為明顯的「民意喜惡訊號」，那就是如果老K這次的革新又是「做半套、喊爽」，那在台灣藍營基本盤「老兵不死、只有繼續凋零」的不利狀況下，國民黨將極有可能被掃入歷史的灰燼。

此話怎講？只須檢視目前整體黨員的結構即可發現，國民黨40歲以下的黨員只有9122人，約略只占全體黨員的3%，這種明顯「不符民意需求」的黨員結構，又焉能有未來？

在這種理論上可能較為保守的情勢下，江啟臣的勝出現象，也顯見多數年紀較長的黨員此次亦傾向期待「換人做做看」！因而，對江而言，誠如他感謝支持者投下「世代傳承、勇敢改變」的一票，要讓所有黨員看到國民黨的改變，找回作為國民黨員的驕傲。因而，對江啟臣和所有仍對老K有所期待的黨員而言，這僅僅只有一年多的任期，果若他無法真正的大破大立，且做到包含黨務改革、政黨路線、人才、政策等面向的「KMT Redesign」的話，那接下來國民黨的任何革新或轉型，也將成為「空笑夢」的超級幹話。

作為前發言人，此刻要善意提醒「江主席」，從連戰前主席就聽聞的「青年專案」開始，屏除繼任的柱柱姐有較明顯且落實真正「用壯育青」的政策作為外，大多數的改革最終多淪於自欺欺人的口號。而這種得過且過、不見棺材不掉淚的敷衍苟延心態，更已在近年的多數大小地方選舉上讓老K嚐到苦果，版圖越縮越小，也越來越沒志氣。準此，真心期待江主席能夠「說到做到」，並落實其先前競選主席的「所有『做法』」，並考量郝龍斌的好政見一起貫徹，真正做到改名改姓「不如改個性」，他的確是任重道遠「只許成功、不許失敗」啊！

（作者為前中國國民黨文傳會副主委）

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