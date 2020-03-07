自由廣場》幫無薪假員工 也要幫幫企業

◎ 古楨彥

本月初，勞動部發布「勞雇雙方協商減少工時」統計數字，在二月下旬實施無薪假事業單位家數達四十家、實施人數為一六○四人，人數相較二月上旬驟升八十四％。政府針對因武漢肺炎影響減少工時或無薪假員工，將會補貼勞保投保薪資差額的一半，即最高補助可到一萬一千元，可領三至六個月。在這「安心就業計畫」還鼓勵企業聘用失業勞工，其中僱用失業在三個月以上的勞動者，每人每月可拿到九千元，最長可領到一年。

然而計畫趕不上變化，昨報載台中亞緻飯店驚傳熄燈，歷年來台中亞緻飯店都會有小賺，周圍出現一些新飯店加入競爭，近來因武漢肺炎影響造成訂房率有幅衰退、房租居高無法承受，故爭取降租未果，宣布自三月八日停止營業，即使無奈宣布飯店歇業，但仍會考量飯店所有同仁就業權益，包括該集團有職缺會考慮優先聘用。

武漢肺炎帶來各產業的衝擊，包括不知何時疫情警報解除，究竟是一個月，還是二個月，或是三個月以上？因此不少企業已出現經營困難，政府提出安心就業計畫能否幫助企業免於倒閉，是振興紓困計畫成敗關鍵。

以澳洲為例，前些日子碰到災難性野火，造成澳洲全境旅遊收入銳減，當時澳洲聯邦政府採取補貼政策，挹注旅遊業七千六百萬澳元（一澳元約二十多元台幣），特別重視在國際推廣方面，聘請名人、電視節目主持人或網路紅人，專程到澳洲宣傳當地美景。至於針對大規模無薪假，則和企業合作，創造新興就業機會。這樣的政資合作模式，創造出二成五左右的就業機會，其中近八十％的新增職缺由女性勞動者獲得，帶動澳洲婦女的勞動參與率。

希望振興紓困要考慮到私人企業多無法承受長期虧損，而給予精準挹注，讓勞資對未來都能抱持希望，才會有熱情和動力挺過疫情煎熬。

（作者為澳洲阿德雷得大學勞動學研究博士，現任萬能科大助理教授）

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