自由廣場》（青年時評）中國國民黨誰當主席，有差嗎？

◎ 陳冠甫

中國國民黨黨主席補選登場，雖有其他改革議題，但仍集中在兩位候選人的兩岸政見。從傳出有人抹黑立委江啟臣為「隱性台獨」，就多少明白兩岸議題佔比的輕重。郝、江陣營理應有改革的共識，但知道問題不代表知道答案，更何況面對與台灣社會極端脫節的黨內鐵桿勢力，改革之心有餘而力不足幾可預期。

兩岸立場的立足點變動，直接牽涉國族意識的基本票源，國民黨支持者年齡偏高的自然消逝，不邁開腳步的結果，注定國民黨支持盤面逐漸萎縮，直到喪失主要政治舞台。這點你知、我知、郝江兩人也知，但從兩人難得高喊的共識「捍衛中華民國、反對台獨」就可看出無法改變的端倪。

在大前提「不能動、不敢動」的條件下，換湯不換藥的結果，郝龍斌重申九二共識、一中各表，附註「拒絕一國兩制」。江啟臣稍微技高一籌，避免和台灣多數民意對撞，模糊「九二共識，顯得過時，缺乏彈性」配合「台灣優先、民主優先」等韓國瑜式的空洞選舉標語，好像時空倒回了今年選前。

捍衛中華民國不是問題，問題是哪一個中華民國？記憶中仍在中國的中華民國？還是以台灣為主體，民主生根萌芽的中華民國台灣？前者被大時代拋棄，活在思鄉情緒與不肯面對現實的老黨員心中；後者為主流共識，人數攀升，套一句中國官話，「勢不可擋」，卻不是指兩岸統一，而是一邊一國。

中國國民黨一貫反對台獨，值得注意的是，中國共產黨也反對台獨，並且強調反對「任何形式的台獨分裂活動」，關鍵在分裂活動，台獨只是一種形容代稱，嚴格說中國將台獨分為ＡＢＣ三類，Ａ型顯性台獨又稱法理台獨，國民黨、共產黨反對；Ｂ型特殊兩國論為隱性台獨或稱獨台，共產黨、部分國民黨反對；Ｃ型憲法「一中」為中華民國，國民黨傳統論述，共產黨反對。

不難發現，共產黨三項皆反對，過去優先反對Ａ型，現在則一律反對，這自然使得國民黨陷入裡外不是人的窘境。當中國與台灣的界線日漸清晰，兩方都不容許有兩個中國的混淆，一中一台的未來相當清楚且明確。

無論國民黨主席由誰當選，若不肯面對在地化的潮流，最終的劇本已經寫好，日後仍想對國民黨有記憶，就得去歷史博物館找了！ （作者為台北大學法律所碩士生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/）

◎ 邱炳進

中國國民黨最大的致命傷，為對廣大具有台灣主體意識的年輕人越來越沒有吸引力；因為年輕世代已與台灣產生綿密的命運共同體，比較不具大中國情結，例如上週公布的民調，台灣人認同度達到超高的八十三趴，認為自己是中國人的只有五．三趴，還在講「一中」的「中國」國民黨，怎可能吸引年輕族群？台灣的政治氛圍已是非常的清晰明白 ，國民黨新任主席難道還要繼續強迫推銷本就不存在的「九二共識」？或死抱中華民國的疆域仍然包括現今中華人民共和國加上蒙古共和國領土的總和？

（作者為教職退休，台北市民）

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