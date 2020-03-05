自由廣場》上海股市只跌3.7% 財務長說話

◎ 黃壽博

武漢肺炎在全球各國如火如荼地散播開來，政策上明顯親中的國家韓國、義大利、伊朗和日本，成為除病毒發源地中國以外，全球最嚴重的四國，但事主中國卻似逐漸收口緩和，一副疫情已控制、復工已圓滿、經濟成長可確保的昇平景象。而與中國關係最友好密切的朝鮮和俄羅斯，疫情也似遠比其他國家輕。是民主國家防疫能力太差呢？還是專制獨裁國家蓋牌能力好？

以韓國和朝鮮來說，韓國公布的疫情應該是公開可信的；而朝鮮神蹟般的零確診數字，恐怕只是讓人聳聳肩莞爾一笑而已。至於我國，感謝政府因應處理得宜，疫情相對於中韓義伊日五國，確診數簡直是人家的零頭數字罷了。但即便如此，我國的旅遊、航空、餐飲等相關服務業，已受到「雪崩式」的衝擊（華航公開信語詞）；而韓義伊日受影響的程度，恐是數倍大於我國，以致至今尚不敢太積極因應如限制中國旅客入境等政策，怕的就是疫情尚未緩和，經濟先掛急診。

股市是經濟的櫥窗，資金來去自如，競利而逐、見險而逃。我們檢視主要國家股市今年高點至三月四日的表現：泰國跌幅卅九．四八％，美國道瓊十二．三五％，日本十二．三五％，德國十二．二九％，法國十．七％，香港十．一二％，韓國九．五七％，而我國跌幅六．六％，程度相對輕淺許多。神奇的是，確診人數佔全球八十七．○一％、死亡人數占全球九十四．○九％的中國，上海指數只跌了三．七％！這下中國的股民們可要高呼「厲害了！我的國。」

再拿香港和上海股市來比較，香港股市外資持有佔比超過五成（台灣則逾四成），上海雖有外資，但程度不如香港。因此，香港股市即使有中資因素，其股市反應基本上還是和國際主要市場同步，資訊也公開透明許多。上海股市受中國政府操控的程度在主要股市裡是最高的，資訊相對也不夠公開透明。以武漢肺炎發源地的中國疫情來說，經濟受創的程度當信是全球最嚴重的，然而其股市的表現，卻遠比美日德法韓等國優秀許多。

另外，二月底中國公布的製造業採購經理人指數（PMI）僅剩卅五．七，是一九九○年代以來最低；然而野村中國首席經濟學家認為，中國真實的二月製造業PMI數字恐更糟，可能只有卅三，甚至更低。現在又傳出假造供電紀錄，以創造復工正常的景象。

如果看了朝鮮零確診數字會莞爾一笑的話，那麼中國所公布的數字呢？

（作者任職科技業財務長，彰化縣民）

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