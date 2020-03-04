自由廣場》了無新意的國民黨主席選舉

◎ 李坤隆

再過幾天，國民黨主席就要進行選舉了，但是在這場眾所期待的選舉中，大家似乎都沒有太多的關注，當然一方面是因為防疫工作如火如荼，沒有心思去管這些事務，但是另一方面，國民黨無法有效地吸引大眾的目光，選舉本身顯得枯燥又沒創意，應該才是關鍵。

其實，我們常在講，危機就是轉機，只要能夠掌握時機，做出有效的改變，許多的事情就會改觀，就像當初民進黨在最低潮時，蔡英文的出現，至少頂住了一瀉千里的局勢，最後才有現在的局面；而國民黨從天上被打落凡間之後，顯然並沒有這樣能耐，反而還出現許多的問題：

第一、內鬥持續存在：國民黨從與共產黨的鬥爭過程中一直到現在，都是內鬥內行的，這次黨主席選舉也不例外，從江啟臣到郝龍斌，表面上看是民主的競爭，但是背後難道不是路線與世代的對立嗎？

第二、沒有新的思維：黨主席的選舉何其慎重，尤其對一個在大選慘敗的百年政黨而言，不管誰想要競逐這個位子，都應該要有準備，但是這次的選舉，我們看到的只是一些平鋪直敘的說法，根本沒有對於政黨路線，甚至是未來如何帶動國家發展的思維，這不僅無法感動國人，還可能嚇跑更多的中間選民。

第三、缺乏捨我其誰的態度：不管這兩個候選人如何，但是當一個政黨在危急存亡之秋，我們看不到更多願意捨身為黨的人，反而是大家都顯得保守，甚至自私，深怕在過度曝光中傷害自己，因此讓這場選戰顯得平淡無味，也讓國民黨無法在選戰中被凸顯，再看看當初洪秀柱的例子，國民黨恐怕有更多需要被檢討的部分。

現在當然是防疫最優先，國民黨主席的選舉被邊緣化也有其道理，不過當我們仔細觀察，這場選舉不僅沒有為國民黨加分，反而是扣了不少分，因為大家原本對於國民黨還有期待，希望當一個稱職的反對黨，如今恐怕這一個國民黨在民眾心目中最後的政治角色，都隨著這場黨主席大戲的結束，也即將落幕了！

（作者為實踐大學高雄校區博雅課程教師）

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