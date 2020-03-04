社論─中國國民黨要怎麼救

一月大選「中國國民黨」大敗，不僅讓蔡英文以八一七萬票當選總統，也讓民進黨獲六十一席的立院過半席次，在總統、國會雙敗的中國國民黨黨內改革聲浪四起，有人高呼中生代接班，國民黨中常會上月二十二日煞有其事的宣布成立「改革委員會」，並設立「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等四組，新的國民黨黨魁，亦將於三月七日投票。郝龍斌及江啟臣亦在日前舉行政見會各抒己見，只是了無新意，不見大破大立的構圖，我們認為當今中國國民黨的問題是，體質完全與社會現實脫節，非「改革」所能達成，中國國民黨要浴火重生，至少必須要做到下列幾點：

一、改名：中國國民黨黨名可改稱「國民黨」將中國予以刪除。理由很簡單，即中華民國七十多年來所統治的國土非中國，只限於台灣，中國國民黨仍要堅持「中國」這意識形態，對一般國人而言，是何等不可思議。試想，美國人會接受「英國民主黨」、「英國共和黨」的名稱嗎？心懷中國的政黨，如何治理台灣？這也是過去台灣必須實施長達三十八年戒嚴的主因。一九四九年中國國民黨政府流亡台灣，一九五二年舊金山和約日本放棄台灣，但台灣主權之歸屬留下空白。受盟軍指派來台接受日軍投降的中國國民黨軍理應解甲，將台灣交還給盟軍，卻繼續強佔，大演「乞丐趕廟公」的戲碼。時隔七十年，第一代的外省族群大多年邁凋謝，對二、三代的子孫來說，在生於斯、長於斯的鄉土氣息滋潤下，或多或少都已屬於「天然台」，中國已是外國，「兩岸本應一邊一國」成為青年族群對兩岸關係的基本認識。主張改革者常說：「了解新民意。」但若不把黨名的中國去掉，「新民意」只是空話。

二、修改黨章：二○○五年中國國民黨與中國北京達成「連胡五項願景」，高舉終極統一為目標，二○○八年馬英九上任，八年主政期間在「九二共識、一中各表」的基礎上，推動兩岸交流、制度化協商、簽署ＥＣＦＡ在內二十三項協議。黨綱亦主張在「堅決反對台獨，深知唯有九二共識、一中各表」的基礎上，追求和平穩定發展的兩岸關係。

但「九二共識、一中各表」在去年年初就為中共主席習近平所堅決否定，只有九二共識、一國兩制，「無一中各表」。黨的黨章所陳述的方向既然已被習近平所否決，國民黨如何修改、重新擬定兩岸關係的基本立場已非做不可，是國民黨不可逃避的課題。

三、捨棄中國國民黨黨史：中國國民黨最初的前身為一八九四年十一月二十四日，成立於夏威夷檀香山的革命團體興中會，後分別改為中國同盟會、國民黨及中華革命黨，一九一八年十月十日孫山中在上海法租界將中華革命黨改組為中國國民黨，可見中國國民黨改名並非第一次，只是要不要而已，黨綱亦可如法炮製，難度不高。黨史就比較麻煩，它是歷史，如黃花崗七十二烈士、武昌起義、孫中山創立的黃埔軍校等等，但這些與二次大戰、珍珠港突襲一樣，與台灣的年輕人何干。如何將歷史歸於歷史，不將此歷史做為黨的精神，方能以新政黨全新思維靜聽國民之聲音、接納真正的民意。政治是眾人之事，也是當今人民之需求，日本過去過度讚揚日本歷史與國家體制，而走入二次大戰的浩劫是前車之鑑。國軍就是國軍，忘掉黃埔吧！七十二烈士亦可放在「中國國民黨黨史」之內，與新改名之國民黨分開予以凍結，以現實為基礎的政黨，方能脫胎換骨。

四、拋棄「融中」的一中市場政策。國民黨在馬英九執政的時代，推翻了蔣氏的三不政策，也拋棄前國民黨主席李登輝的「戒急用忍」政策，與中國簽署ＥＣＦＡ在內二十三項協議，結果把台灣帶到亞洲四小龍之末，卸任時的經濟成長，竟跌落到負○．六％的困境。台灣與中國經濟結合，只有利於中國大經濟體，在過去十六年的經驗中已得到充分的驗證，持續擁抱無異是以「終極統一」為黨目標的「反台」政黨，這絕非民意，改弦易轍才是明智。

有人會說，這不就是中國國民黨的民進黨化嗎？正是如此，台灣需要的是國家認同相近的兩個大黨，如美、日、英等國，台灣的民主才會更趨成熟，國家才能永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法