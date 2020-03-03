自由廣場》設置能源平衡基金 此其時也

◎ 楊德源

拜武漢肺炎之賜，國際油價狂跌。回顧幾個月前，石油價格巨幅波動，從七十五美元一桶，跌到四十四美元，又再漲到接近六十美元，現在則在五十美元以下。能源價格變動的比率之大，出人意料。台灣的能源完全仰賴國外進口，因此，能源價格高漲會立刻影響到民生及產業運作。為了避免能源價格對經濟的衝擊，設置能源平衡基金有其必要。在能源價格低的時候，課徵能源使用的準備金，並用於開發替代能源、再生能源；反之，在能源價格高漲的時候，則釋放部分基金，用於緩和高價能源的衝擊。現在的作法則是油價低的時候立刻降價，太高的時候則是凍漲。這種作法不但國營的能源公司要承受龐大損失，一般民眾也無法感受到能源的寶貴及得之不易。

台灣電力公司和台灣中油都是國營企業。他們的盈餘代表財政負擔減輕、民眾的稅負減少，損失則是加重所有國民的負擔。然而，價格凍漲讓能源的使用者忽略能源的可貴，違反使用者付費的原則。不當的價格管制，少數人得利，其損失卻由所有人承擔，實在不合理。此外，不少人建議燃料稅隨油徵收。因應電動車的盛行，燃料稅可以考慮按照里程徵收，以符合汽機車市場之改變。現在因為疫情造成能源價格大跌，正是設置能源平衡基金的時機。在能源低價的時候，將利潤存起來，並做適當的投資運用，以緩衝未來疫情結束時，能源價格再次高漲對經濟的衝擊。

（作者為國立高雄科技大學金融系教授）

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