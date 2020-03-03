自由廣場》就讓記者問吧！

◎ 張約翰

前兩天防疫中心記者會，聽到有記者問到「是否有隱匿疫情」時，讓我鬆了一口氣：終於有記者問出口了。

每天召開的防疫中心直播記者會，即時更新公告疫情與相應措施，這種資訊公開的作法，能夠降低焦慮、減少陰謀論的發揮空間，還能了解在疫情中每個人該各自採取什麼措施。要能達到這些效果，就不能只有官方片面發言，必須有媒體提問環節，有官方說法面對考驗，才能取信於人。

於是我們可以看到，一個多月來，防疫中心記者會媒體提問幾乎是有問必答、讓你問到沒東西問為止。雖然答案不見得每次都具體明確，但大部分情況下都能基於專業給出答案。

然而，觀察衛福部YouTube頻道的記者會直播，可以發現右邊欄的網友討論區常常有對記者提問不滿的留言。「╳╳記者不要找麻煩」、「記者挖坑」、「╳╳問的問題好蠢」、「╳╳無腦記者又來了」，好像記者們是一群只會添亂、欠教育的五歲小朋友。

不知道大家有沒有看過中國的防疫記者會直播。第一個提問的通常都是央視、人民日報，記者提問都相當溫良恭儉讓，有時記者提問，官員專家還能照事先準備好的書面稿回答。固然這是因為要求媒體事先透過電郵提出問題，才有充分時間準確回應，但也使得問題遭到過濾，只有被允許的問題才能出現在公眾目光下。

台灣的防疫中心記者會，每天讓不同立場、形態、大小的媒體自由提問，這是民主社會運作的重要環節。只有這樣，才能讓資訊公開的過程得到公眾信賴。所以不管記者問什麼、怎麼問，其實都代表了社會上各種不同階層、職業、意識形態、教育程度、利益關係的民眾提問，任何問題看起來再蠢再煩人，其實都是各個不同角落人們心中的疑問，唯有問出來，才能得到解答。

就我的業內經驗看，這一個多月來跑防疫中心的記者已經很溫和了，問問題先來句「不好意思」，語氣大多很克制。少數聯合起來追問的情況，例如「社區感染」這個詞第一次出現、外籍看護問題，都是指揮中心第一時間無法清楚說明才發生，不問清楚反而是記者失職。

防疫是每個人的責任，大家都有該做的事，記者也不例外。追問是記者的天職，能問出「是否有隱匿疫情」，表示記者有在做事。就讓記者問吧！

（作者為世新大學新聞系兼任助理教授）

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