自由廣場》行有餘力 把握雪中送炭機會

◎ 陳宏合

新冠肺炎蔓延全球，台灣政府超前部署，組建口罩國家隊，使得台灣每日產量高達一千萬片。口罩、消毒酒精（水）、防護衣等乃為當前最重要的防疫物資，各國皆相當匱乏，難以因應疫情大爆發。值此之際，我們建議政府應再次擴大口罩生產，並將擴產的「超額」口罩，援助口罩極度匱乏且疫情嚴重的國家。此時，台灣在自保之餘，若仍能對各國「雪中送炭」，不僅可展現台灣工業與防疫應變能力，更可藉此提升台灣能見度與國際形象，可謂一舉數得。

在行政院號召、國內工具機產業精英戮力響應之下，台灣迅速組建口罩國家隊，將口罩產能從每日四百萬片，提升至一千萬片，使得全國醫院的安全整備量，補足至三十天的「百分之百安全儲備量」，保障一線醫護人員充裕使用。

台灣官民一心，舉國上下齊心合力抗疫，展現台灣強韌的工業與防疫能力及決心。然而當疫情在全球加速肆虐之下，各國防疫物資匱乏，尤其是歐美，並未善用中國封城一個月的時間，大力準備防疫物資，以致肺炎加速在歐美日等主要國家蔓延。

台灣是外銷導向國家，若歐美日中主要消費國家疫情大爆發，勢必讓全球經濟反轉，屆時台灣亦難挽頹勢。因此當台灣口罩、防護衣等防疫物資的產能，已拉升到足以提供台灣防疫使用，政府應可動用預算，結合台灣產業精英，再度斥資擴大口罩、防護衣等防疫裝備的產量。

擴增防疫物資產能，並不需投入過多的資金，但除了可以擴大滿足台灣防疫物資的準備額外，超額生產，更可對疫情緊張且防疫物資缺乏的國家「雪中送炭」。這不僅可提升受援助國家的邦誼，更可展現台灣強大工業生產應變能力，以及強大的防疫能量，此舉有助於提升台灣國際形象與能見度，更可告訴世界各國台灣絕非麻煩製造者，而是值得信賴的穩定力量。

投入些許資金擴增防疫物資，增援疫情緊張的國家，這些物資可贈、可銷售，於己於世界各國都有好處，一舉數得，事不宜遲。

（作者為新聞工作者）

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