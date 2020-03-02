自由廣場》防疫「減災」談超前部署

◎ 陳國暉

面對新型冠狀病毒的威脅，美國疾病管制中心主任告訴美國民眾政府會「用盡所有措施將風險維持在最低」；另外也提醒民眾「要為日常生活被嚴重打亂做好準備」，不只讓美國民眾知道政府有萬全準備，也向民眾示警，要將疫情對政經、社會的衝擊降到最低。

在國內疫情逐步升級之際，政府也提出「超前部署」的防疫總要求，要將疫情危害的程度、範圍降到最低，然而超前部署要超前、部署甚麼，就成為減災工作的關鍵。

筆者認為，超前部署的核心精神就是要爭取時間（buy time）整備資源，進而降低災損，因此，首先要超前病毒擴散的速度，在病毒尚未抵達前做好防疫工作，將感染的速度、範圍降到最低，例如：放寬篩檢、通報標準盡可能找出可疑對象，進而安排隔離；此外以地理空間做為超前部署的思考範疇，像是社區（大量感染）、醫院（醫療超載／院內感染）、校園（群聚感染）、科學園區（停工）、政府機關（關閉），部署減災、復原措施，降低衝擊。

另外則要超前民眾的預期心理，一方面提高民眾的信心，例如：展現政府防疫動員能量，確保人力、物資無虞，讓民眾認知到政府的存在；二方面降低民眾的恐慌，例如：增加記者會的頻率，讓民眾知道疫情最新狀況。

最後，若疫情進一步擴大，民間衛生、醫療系統負荷超載時，就須思考國軍化學兵與軍醫系統要如何介入／協助執行消毒與醫療工作，或者，在何地搭設行動醫療中心，分攤民間醫療系統的負擔，甚至出動憲兵協助維持社會治安。

（作者為智庫前研究人員）

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