自由廣場》學校要醫師背書非新冠肺炎？

◎ 洪光良

二月廿五日中小學開學，為了校園防疫，教職員、義工甚至家長、學生都動員準備演練了進校門以及發燒處理的流程。

遇到發燒，學校的處理流程應該就是請家長帶回就醫。家長會帶學生到附近診所或是醫院就醫。理想的狀況是，就醫後服藥休息，如果症狀改善，學生自然就會回到教室上課。在此提供一些常見學校老師甚至校護會提出的問題。

學校要求做新冠肺炎病毒檢查，確定不是新冠肺炎才能返校。但是新冠肺炎病毒檢查是在指定的醫院才能做，目前每日政府檢驗的數量有限，大多無法即時得知。發燒篩檢的醫師，會依照病人旅遊史、接觸史及病程做判斷，必要時安排胸部Ｘ光，有異常才做採檢，讓高風險得到檢驗。所以一有發燒，要求一定要檢查才能返校是不實際的。有些學校甚至會要求醫師出具非新冠肺炎的診斷書，這也是強人所難。新冠肺炎可以從無症狀到咳嗽或是肺炎，醫師實在無法單憑臨床症狀就斷定，如何背書呢？

因為擔心新冠肺炎病毒散播，最近耳鼻喉科的局部治療會減少，因為流行性感冒快篩有時會誘發病人咳嗽或是打噴嚏，引起飛沫，所以目前也建議以症狀判斷，懷疑類流感就當流行性感冒給藥，並不一定會做流感快篩喔！還記得第廿四例新冠肺炎病人嗎？也曾經是當成Ａ型流感。如果服用抗流感藥物二至三天未改善時，或許就應該考慮其他原因包含新冠肺炎的可能。

台灣目前還沒有大規模的社區感染，學生要趕快養成好的衛生習慣。利用體溫篩檢不一定能保證沒有新冠肺炎，老師校方要多了解學生還有其家人生病或請假原因，以及學生家人是否有接觸新冠肺炎流行區的人或疑似病例。

校園防疫絕對是社區防疫非常重要的一環，學校老師辛苦了！

（作者為診所醫師，台北市民）

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