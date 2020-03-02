自由廣場》老K，看看義大利的自經區！

◎ 劉瑩

義大利廠商為了降低生產成本，於是把中國的代工廠引進到時尚重鎮米蘭周邊的小鎮設置，聘用數萬名廉價的中國勞工組裝。如此一來，雖說是中國工人製，擁有低廉的人力成本，卻可以貼上身價高很多的義大利製標籤，反正全球消費者看到義大利製的標籤就以為是義大利製，也不會再細究內容。

仔細想想，咦，這不就是馬英九時代力推的自經區條例姊妹版嗎？「前店後廠、委外加工」，當時國民黨的自經區條例雖然遭到擱置，卻意外的在義大利實現了。

不幸的是，這些義大利自經區裡的中國工人，假期返鄉團圓後回到義大利，結果把新型冠狀病毒一起帶了回去，導致義大利成為歐洲感染重鎮，還蔓延到歐洲其他國家，一發不可收拾。截至三月一日的最新新冠肺炎災情，義大利已經確診一一二八例，死亡廿九人，排名全球第三，這數目比整個歐洲美洲澳洲非洲的感染人數加起來還多，更是台灣的三十倍！

韓國瑜上任高雄市長後，打著「發大財」口號，也想重啟自經區，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人馬上附和，提出馬政府的「自由經濟特區特別條例草案」2.0還魂版。還好，最終給民進黨擋了下來，否則現在的台灣可能北中南一堆自經區，比義大利還慘。更別說除了自經區，還有百萬陸客自由行跟團客，原本等著一月十一日總統或立法院長換黨做，來個大解禁。還好上述的事都沒有發生，否則台灣現在就是義大利加韓國，一天增加五百名感染者，台積電大立光被迫停工，慘不堪言了。

國民黨，你們嚇出台灣一身冷汗，是不是可以反省一下，跟國人道個歉啊？

（作者為醫師，台北市民）

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