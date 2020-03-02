自由廣場》這次是誰在吃國民黨？

◎ 張勳慶

中國國民黨主席補選前夕，黨中央日前透過組發會查核繳費黨員人數，到二月廿三日共卅三萬三○六五人，其中彰化縣和黃復興黨部明顯增多，花蓮縣更暴增四千八百多人，透過訪查，發現有千餘位是所謂「被繳費」，也就是說有人透過知曉當事人身分證字號，然後上網輸入並下載列印繳費單繳費，當事人成了人頭黨員。這多出來的千位人頭黨員，在江啟臣和郝龍斌同意下剔除投票資格。但真正的問題「藏鏡人」，卻沒有進一步追查。

會知曉特種黨部或縣市行政區內，有那些黨員身分者，幾可論斷就是國民黨自家人。這些人也不可能個人所為，一定是受到某人指示，最讓人好奇處便是代繳黨費的資金來自何處？這其實從金流是可以找到源頭，當然也有可能幕後主使者又會推一個心腹去代罪。

其實二○一七年花蓮縣便發生過人頭黨員事件。據天下雜誌報導「操作藍營棄保效應 花蓮王如何一步步吃下國民黨？」，當年國民黨花蓮縣黨部主委開放由黨員直選，卻意外增加六、七千位黨員，最後是當時縣長傅崐萁的人馬鄒永宏選上。

今日力挺傅崐萁恢復黨籍者，報載以黃復興黨部最為積極。此一特種黨部原本軍系色彩濃厚，現在竟是有如金光黨和老鼠會大本營，不知吳斯懷、郝柏村心有何感？更不知那些領月退俸的退伍軍人可還有一絲榮譽感？

製造人頭黨員，當然別有所圖，為己謀是其中之一，透過黨員去選出中央委員和中常委也是可以達到垂簾聽政效果，最後就是黨機器成了個人工具。若國民黨真想重拾民心，那便該大破大立，透過司法途徑去把真正的人頭黨員生產大戶揪出來，並移送法辦，最好也能追查出代繳黨費的資金來源，否則革命政黨轉型民主不成，反成了貪婪能辦事的炒家天堂，那國民黨從政壇下市也是自找了！

（作者任職文教機構，新北市民）

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