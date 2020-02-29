自由廣場》免費圖庫的美麗陷阱

◎ 呂清夫

最近屢見公部門引用免費圖庫出問題，例如高雄交通文宣傳單出現五星旗，台中的同類傳單上又出現中國女警在指揮交通，原來他們都用了中國免費圖庫的插圖。

不久前，救國團也引用了這種免費圖庫，被告上法院。救國團說他們用的是取自免費圖庫，但是提告的圖庫公司說，那是他們有版權的插圖，只是被中國盜用，聲稱是免費圖庫，引人上當。最後雙方和解，救國團支付使用費。

又例如大約去年底，觀光局的石虎列車花費了二十五萬元的設計費，公開徵求設計列車內外的石虎等圖像，得標者畫的石虎也使用圖庫中的插圖，被民眾發覺，引發熱議，甚至被罵翻，原來這花豹用了俄國插畫家的圖庫。

天下沒有白吃的午餐，網路上雖有許多標榜免費的圖庫，供人下載，不過，這些免費圖庫卻可能隱藏版權問題，連國內「創用ＣＣ（Creative Commons）」授權的免費圖庫都不例外，這是中研院資訊所的經費支應的圖庫，早期曾被懷疑是一種「美麗的陷阱」。救國團就因為使用所謂免費圖庫，被控違反著作權。觀光局引用的圖庫石虎，又被原圖庫的合作者跳出來說，她畫的就是花豹，不是石虎！至於高雄與台中的交通文宣傳單還牽涉到政治問題！

這些被引用的圖庫為何以中國者為多？主要因為人物造形、背後景觀與台灣的相容性較高，但也因此風險大增。與其這樣，不如把受罰費用或使用費直接拿去找人設計，這樣才會有原創性，讓人耳目一新，並提高公部門的形象。

也有圖庫公司為了推廣圖庫，主張引用圖庫的圖像仍具有原創性，因為這些圖像只是一個棋子，可供設計師運籌帷幄，然後就能具備原創性。這應該指的是廣告上的美術指導（ＡＤ），只是美術指導使用的「棋子」多半是原創的圖像，或者是業主提供的圖文。但不管那一種，都是其來有自的，這樣才能構成原創性或對業主真的有用。現在在網路上抓一個現成圖像放進畫面中，就有點便宜行事或急就章，那實在誠意不足，再加上衍生很多問題，真是何苦來哉！

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）

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