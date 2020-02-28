自由廣場》防疫 落實新課綱的實作機會

◎ 陳永龍

終於開學了！教育部及國教署在農曆春節後當機立斷、延後兩週開學，讓各學校有時間做防疫整備。這兩週來各縣市首長與學校，無不努力投入防疫。開學是掀開壓力鍋，除少數個案外，整體的學校防疫大致平安。然而，綜觀各校面對防疫，多僅視為「作戰」整備，如果能換個角度重新檢視，世界與視界就不一樣。

教育部推動十二年國教，新課綱（一○八課綱）強調核心素養，學校應連結真實生活情境，來創造有意義的學習。教育部同時強調戶外教育「課室外的學習」的重要；正面地看待，這次防疫恰是學校落實一○八課綱與課程轉化的實作機會。

戶外教育強調「行政支持、後勤安全、場域資源、教學輔導、課程發展」等五大系統。這次的防疫，多數的學校僅就行政、後勤、場域進行安全防護；建議各個學校可以回歸「課程教學」與「安全管理」層面，把防疫大作戰提升為防疫教育。

從「安全」的觀點來看，防疫是「校園危機處理」的一環，安全管理應包含前（人事時地物等各項風險評估）、中（安全維護／避災減損與集體應變）、後（善後處理／危機轉化與反思評估）；師生都可以藉此次機會，連結專業知識與社會資源，進行系統性的風險評估與安全檢核，強化危機處理與應變機制，深化「校園安全與危機處理」的素養。這些也是ＯＥＣＤ與未來教育重視的素養。

由「課程」的觀點，防疫就不只是學校行政與教師的作戰，而可以把「防疫教育」作為即時議題，發展主題課程或方案課程。學校教師應連結家長等，共同引領學生藉此「防疫教育」的行動學習機會，把防疫導向到正確的「健康促進」觀念，並建立良好的公共衛生習慣，在日常生活裡做好自我健康照顧，也關懷親朋好友的健康與接觸互動，朝向更好的社會防護。

可以說，當一○八課綱啟動後，這次學校「防疫」是貼近「真實世界變動」最好的學習，不僅回應「自發、互動、共好」理念，更是深化「素養導向教學」的檢視劑，落實「自主行動、溝通互動、社會參與」最佳的演練機會。

由衷祈祝所有的學校平安，很快回歸正常，讓師生都能在真實世界裡快樂地學習！

（作者為台灣師範大學副教授）

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