自由廣場》228真相，請民進黨玩真的

◎ 胡文琦

對鐵桿綠營支持者或是堅定的台獨信仰支持者而言，筆者根本就是個「黃鼠狼給雞拜年，不安好心」的國民黨前發言人，一直鼓吹「追求事實真相」，鼓吹執政的民進黨應該好好直視並檢討過往的「歷史傷口」云云。坦白說，當然也非常感謝自由時報能夠展現追求和解真相，做好「無冕王、第四權」的媒體監督公益角色，願意讓一位藍營文宣的前攻擊手可以繼續當烏鴉發聲。

媒體報導，日前由陳文成紀念基金會與台灣共生青年協會等四十四個民間團體，共同發起了二二八的紀念活動，對此，西藏台灣人權連線理事長札希慈仁表示，對每一個西藏人來說，「歷史永遠不能忘記」，他也呼籲台灣年輕人應該認識二二八、不應遺忘過往；Formosa青年議會籌備處的潤庭則全程以台語致詞表示，「二二八是老Ｋ對台灣的『大屠殺』」，它更提醒生活在這片土地的人民，應該好好面對過去的傷口，才有機會痊癒。甚至，就連現任的行政院長蘇貞昌日前都還對促轉會的存廢嚴肅表示，對他而言，林義雄的血案至今「都仍歷歷在目」云云。

說實話，筆者真的是發自內心地贊成是項「具有教育意義」的紀念遊行活動，甚且願意主動積極追尋「真相」，原因只有一個，就是「前事不忘，後事之師」。換言之，潤庭所謂的「二二八是老Ｋ對台灣的『大屠殺』」定義，即便筆者存有疑義，但難道不應好好接受最嚴格的「專業學術檢驗」嗎？是非黑白對錯，無須任何矯情掩飾或擦脂抹粉，而在現今民進黨已經二次且全面執政的優勢下，理論與實務不是都應該非常容易？完全端視執政黨究竟有無決心與魄力，不是嗎？

講白點，不管你是支持民進黨還是討厭民進黨，就算是好運或歹運也罷，全體二三五○萬的同胞都同在一艘船上，根本就是命運共同體，「安內才能攘外」，不是嗎？如果連這種最基本追求歷史真相都做不到的話，卻只能一直靠著遊行、學術會議或是記者會的消極形式，來「行禮如儀」地緬懷好似「羅生門的二二八」，這到底是在幹嘛？而果若蔡總統一席「威權時代，誰不是都選擇服從嗎？」的說法不是矯情的話，那莫非民進黨的立場真是「寄生上流」？

（作者為前中國國民黨文傳會副主委）

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