TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 寵伴 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 求職
左
右
言論
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 言論

鏗鏘集》一九四七，一九八○

2020-02-26 05:30
Facebook Twitter LINE

◎李敏勇

一九四七年的二二八事件，七十三週年。一九八○年的二二八事件，四十週年。兩個二二八事件，一是中國國民黨蔣政權為據台統治，藉機屠殺台灣精英，形成被期待自治的台灣人思想真空，以便遂行有效獨裁控制，預留流亡來台的絕對統治優勢。與白色恐怖的反紅不同的是，一九五○年代，中華民國已被中國共產黨革命推翻、以流亡的蔣政權在台灣續行殘餘中國。而一九八○年的二二八事件，是暗殺美麗島受刑人林義雄母親和雙胞胎女兒，僅大女兒倖存，是對民主運動的警告。

一九四七年的二二八事件，台灣人壓制在死亡蔭谷的暗影裡，彷彿集體死滅。出生於這一年的亡靈之子，在死滅??再生，一直到一九八七年，台灣社會才有真正的歷史反思，公義和平運動形成。一群生於一九四七年，在藝術、學術、政治領域的同齡參與者，以三十多人組成四七社，致力於從死滅再生，投入社會改造與國家重建，是一九九○年代的十年。

兩個二二八事件，都和蔣政權有關，前者老蔣、小蔣；後者小蔣︱仍受一些台灣人不明崇拜的威權統治者。蔣經國對美麗島事件未暴先鎮，對一九八六年的民進黨組黨仍不盡同意、後來不得不然。他因任內死亡，李登輝以副總統代理總統，並於一屆間接選舉、一屆直選，共十二年執政，被稱為寧靜革命完成政黨輪替的新政治， 蔣經國的名聲連帶受惠。其實，蔣經國遺留的民主資產有限，他也未真正將中國國民黨台灣化。後李登輝時代，中國國民黨投共降中，即為後遺現象。

一九八○年的二二八事件，是人神共憤的恐怖統治作為，是蔣經國的情治、特務爪牙，在台灣統治史留下的天理難容惡行。多次政黨輪替，林宅血案，仍因相關國安單位，或湮滅證據，或阻擋公開檔案，真相未明，責任仍未交代。林義雄、方素敏夫婦，在流血的地方播下愛，以慈林基金會成立紀念館、民主運動館、社會運動史料中心、演藝廳、社會發展學院，回饋這個令他家門慘痛的國度。二○二○年二二八這一天，生活在台灣的人們，靜思默思一九四七年和一九八○年的兩個悲慘歷史吧！紀念的意義是體認共同的痛，記取烙印在我們國度的傷痕，更重要的是建構一個民主、福祉的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.