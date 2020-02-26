鏗鏘集》一九四七，一九八○

◎李敏勇

一九四七年的二二八事件，七十三週年。一九八○年的二二八事件，四十週年。兩個二二八事件，一是中國國民黨蔣政權為據台統治，藉機屠殺台灣精英，形成被期待自治的台灣人思想真空，以便遂行有效獨裁控制，預留流亡來台的絕對統治優勢。與白色恐怖的反紅不同的是，一九五○年代，中華民國已被中國共產黨革命推翻、以流亡的蔣政權在台灣續行殘餘中國。而一九八○年的二二八事件，是暗殺美麗島受刑人林義雄母親和雙胞胎女兒，僅大女兒倖存，是對民主運動的警告。

一九四七年的二二八事件，台灣人壓制在死亡蔭谷的暗影裡，彷彿集體死滅。出生於這一年的亡靈之子，在死滅??再生，一直到一九八七年，台灣社會才有真正的歷史反思，公義和平運動形成。一群生於一九四七年，在藝術、學術、政治領域的同齡參與者，以三十多人組成四七社，致力於從死滅再生，投入社會改造與國家重建，是一九九○年代的十年。

兩個二二八事件，都和蔣政權有關，前者老蔣、小蔣；後者小蔣︱仍受一些台灣人不明崇拜的威權統治者。蔣經國對美麗島事件未暴先鎮，對一九八六年的民進黨組黨仍不盡同意、後來不得不然。他因任內死亡，李登輝以副總統代理總統，並於一屆間接選舉、一屆直選，共十二年執政，被稱為寧靜革命完成政黨輪替的新政治， 蔣經國的名聲連帶受惠。其實，蔣經國遺留的民主資產有限，他也未真正將中國國民黨台灣化。後李登輝時代，中國國民黨投共降中，即為後遺現象。

一九八○年的二二八事件，是人神共憤的恐怖統治作為，是蔣經國的情治、特務爪牙，在台灣統治史留下的天理難容惡行。多次政黨輪替，林宅血案，仍因相關國安單位，或湮滅證據，或阻擋公開檔案，真相未明，責任仍未交代。林義雄、方素敏夫婦，在流血的地方播下愛，以慈林基金會成立紀念館、民主運動館、社會運動史料中心、演藝廳、社會發展學院，回饋這個令他家門慘痛的國度。二○二○年二二八這一天，生活在台灣的人們，靜思默思一九四七年和一九八○年的兩個悲慘歷史吧！紀念的意義是體認共同的痛，記取烙印在我們國度的傷痕，更重要的是建構一個民主、福祉的國家。

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