自由廣場》警察「騙票」幕後辛酸

◎ 董俞伯

最近指責員警「騙票」的事件沸沸揚揚，不但重判犯錯的員警，更指責警察機關的績效制度，讓我們不得不正視檢警兩機關不同制度的問題。

許多執法人員知道有特定檢察官異常痛恨警察的專案工作，會讓檢察官工作量暴增，並完全打亂檢察官排定案牘的流程，若績效制度又將聲請「拘票」或「搜索票」視為困難工作而給予較高分數時，檢警的緊張關係就更瘋狂了！因為拘票與搜索票必須透過檢察官才能向法官聲請，部分失慮的員警，往往依法律構成要件完成各項表格就前往聲請，這樣的行為當然不足取，卻也非一朝一夕造成。例如在當前的毒品組織化、詐欺國際化的威脅下，倘若警察機關不立即提出因應專案，則年輕族群涉毒、年長族群被騙，該指望誰來拿出對策？

警察人員與檢察官、法官在組織、編制和屬性完全不同，前者是公務人員中官職等相當低的公僕，後者則屬於最受保障的「終身職」，且任職不受考績比例影響，只要犯的錯不誇張，幾乎年年考績甲等，逐年晉升俸點，俸點到頂後，等候前面的人晉升後也就可以晉升。

警察機關剛好相反，不但難晉升，還要受考績比例限制，每年將近二到三成不得考列甲等，終其一生的公職生涯都在比積分、比功獎，就算不想升官還是得比積分，因為分數不夠無法請假，無法調回家鄉，難以參加考試，最後還可能因績效壓力而被論以「騙票」。

重判席不暇暖的基層員警無法解開這個難題，因為這些基層員警平時的工作時間多是耗在一般行政、職務協助的庶務上，專案一來才拋下日常行政工作，匆忙進入司法模式。指責警察「騙票」，只是在刑法罪章之外另創譁眾取寵的名詞。這些犯錯的基層員警，只因身處制度的差異與缺陷情境下，便宜行事而犯錯。檢察官應負舉證責任的訴訟制度，卻變成重判基層員警的案件，反而輕判毒品人口、詐欺車手，更有發文號召千夫指責警察績效推翻專案制度之議。重判執法失誤的助手，輕縱危害治安的車手與毒販，卻提不出有效改善檢警差異關係的解決之道，那麼警方全面廢止專案，爾後只聽令檢方，有事辦事，成就樂哉警察，豈符合人民的希望？

（作者為律師、警察大學博士生）

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