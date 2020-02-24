自由共和國》許玉秀／法院是受苦的人可以喊痛的地方?

模擬亞洲人權法院去年17日宣判邱和順案，審判長馬來西亞拿督馬永貴越洋視訊。（資料照）

許玉秀／模擬憲法法庭、模擬亞洲人權法院發起人

有法院但不能喊痛，更痛！

二○一九年十月十七日下午四點，模擬亞洲人權法院審理的第一個案件，邱和順訴中華民國政府案宣判。宣判後的記者會上，我最後發言中有這麼幾句話：法院應該是受苦的人可以喊痛的地方，而他們的痛苦需要被撫平！亞洲人權法院就是一個在他／她的國家受壓迫、受剝削的亞洲人民可以喊痛的地方。

宣判後幾天裡，這幾句話得到很多回響。其中一個回應是：法院是受苦的人可以喊痛的地方！痛！對於這個回應，我這樣理解：如果人民沒有法院可以喊痛，是痛！雖然有法院，但不准去法院喊痛，或者去到法院喊痛，法院置之不理，甚至以荒謬的理由，或毫無理由地將喊痛的人趕走，更痛！

有法院不能喊痛

大學生就受校規處罰事件，過去長期不准向法院提起訴訟，大法官第六百八十四號解釋，宣告這樣的規定違憲。其實何止禁止大學生向法院提起訴訟違憲？高中生、小學生、幼幼生向法院喊痛的權利，也不該受到禁止。在釋字第六百八十四號解釋，大法官只設定回答大學生的疑惑，終於到了去年十月二十五日公布的釋字第七百八十四號解釋，大法官確認各級學校學生向法院叩門的權利，不應受剝奪。

這讓我想起二○一一年卸任前，在新竹地方法院的一場演講，當時還在某地院任職的邱忠義法官，提問時表達對於讓中小學生也能提起行政訴訟的疑慮，我當時的回答是：保護孩子最好的方法，是不要讓他痛，而不是不准他喊痛！

法院聽不見喊痛的痛

邱和順案，經過二十三年發回更審十一次。案子會不斷發回，因為最高法院不同意下級法院的有罪判決。第十一次的發回，更清楚指出調查證據、保存證據、判讀證據的審理程序有瑕疵。質疑了十一次，第十二次定讞，是因為所有程序瑕疵都排除了嗎？不是，是因為當時速審法即將通過施行。如果不能定讞，必須放人。

一個遭質疑十一次的判決，既然瑕疵並未排除，釋放受判決人，不正是制定速審法的目的嗎？最高法院在其他的案件，例如政治人物涉案的案件，可以讓速審法的立法宗旨實現，對於邱案，卻似乎就是決定不讓速審法「得逞」！

從此，法官們不再面對堆滿歲月傷痕而刺眼的瑕疵卷宗。一再駁回再審，一再駁回非常上訴，不管喊痛的聲音有多大，眼睛閉上、耳朵關上。有法院，但對人民喊痛的聲音置若罔聞。納稅維持這樣的法院，還要受它的判決拘束，這不是更痛，而是慘痛！

法官不痛，但整個社會承擔他們遺留的傷痛

訴訟程序瑕疵，只能靠重新操作一次正確的程序，才可能治癒，靠判決解釋成沒有瑕疵，不可能治癒。二十多年，經過十一次認證的瑕疵，只靠一次判決寫作，所有的瑕疵就消失無蹤嗎？消失的是法院未結案的紀錄，消失的是法官桌上的卷宗。從此法官不必痛，但邱案追訴審理過程所製造對人權的傷害，由受判決人邱和順承擔，由整個台灣社會承擔。

在模擬亞洲人權法院言詞辯論庭上，邱和順一案所展示的追訴和審判過程，讓台灣的追訴和審判系統顏面盡失。丟失顏面的當然不會只是追訴和審判系統，恥辱的印記刻印在二十一世紀的台灣社會。

撫平社會傷痛的第一步

不止是審理邱和順案的七個模擬亞洲人權法院的法官，運作模擬亞洲人權法院的三十多個公民團體團隊，對案情和判決有所理解的國際人權專家和人權倡議人士，毫無疑義的共識是：要解除台灣社會為邱和順案所承受的傷痛，第一步就是讓一個在二十幾年的司法程序瑕疵中受到屈辱的人、因為這些瑕疵而超過三十年受到不人道對待的人，立即脫離目前的受苦狀態。

八百一十七萬張選票的託付基礎是信賴和期待。相信並期待受託付的人看得懂人民的傷痛，有誠意、也有能力撫平人民的傷痛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法