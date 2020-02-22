◎ 王國論

疫情漫燒之際，老共軍機竟在台灣後門偷窺，日前又在前院徘徊；繼之，引來美機、美艦的大動作，老百姓當然不明就裡，但不尋常，一定大有文章。

報上消息，說老共飛機竟然鎖定我升空驅離的戰機！共軍放著老巢死了多少人不管，習大大要他們打贏這場「人民的戰爭」，共軍竟陽奉陰違？當然不是，只要是瘟疫，是會漫開傳染的，他們的實驗室早就有答案，動物會傳染給人類；則武漢肺炎演變成「政治肺炎」，不足為奇。

ＷＨＯ譚德塞那廝的窩囊廢們，一再幫老共張羅遮羞布，防疫沒能，說詞顛三倒四，美化習大大做了大功德，卻警告世界各國快付錢，否則將有三分之二人類會被感染。

於是ＷＨＯ整體裝智昏，看著台灣被欺侮，企圖把台灣關進中國鐵幕黑牢；接著越南、菲律賓、模里西斯相繼對台灣拒絕往來，看來，台灣快被「封島」了。疫情確診數字，僅在二十上下徘徊的台灣，竟然受如是對待，此非政治瘟疫，啥叫政治瘟疫？

無獨有偶，台灣內部亦有一群人，大概可以他馬的為代表，此人防疫的「豐功偉業」不提亦罷，這次武肺疫情，他先是在口罩上作文章罵執政黨，他要不開口，沒人會想起，但他一開口，讓人馬上想起特別費案，要非余文頂下，當時就已被「胸罩」事件洩了底，大概他馬的，一輩子就是罩不住！

（作者為律師，高雄市民）

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