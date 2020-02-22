自由廣場》減災‧分流 面對社區疫情擴散的重要策略

◎ 邱政洵

台灣新冠狀肺炎第二十四例個案，過去兩年無出國旅遊史，本月十九日確診。先前公布的第十九例個案，是位計程車司機，也無明確的出國旅遊史，後來追蹤他所服務的乘客中，可能有些是台商，因而懷疑感染源是由此而來。第二十四例個案的感染源是否從境外移入，仍在等待疾管署調查結果。昨天（二十一日）又傳出第二十五例及第二十六例確診，分別為第二十四例的外孫女及小女兒。由此二個案的出現，我們要有心理準備，應該開始思考未來是否疫情將會在台灣社區化，也就是出現明確的社區感染。

一般來說傳染病非境外移入，而是已在社區傳播，有兩個條件，第一，個案的發生完全追蹤不到傳染源，與境外移入的個案無法連結。第二是這一類查不到感染源的個案數量逐漸增加，甚至超過境外移入的個案。

如果台灣發生社區感染且擴散，在防疫策略上就必須有所調整，從防堵阻絕於國境之外，轉而逐漸把重點轉向「減災」，也就是減少社區感染發生對醫療體系、經濟及社會造成的衝擊及傷害。

關於減災，最重要的做法就是將病人分流。主要原因是二○一九新冠狀病毒的感染特色與之前的ＳＡＲＳ及ＭＥＲＳ不太相同，傳播力很強，但致死率較低，所以有相當高比例被感染的病人是輕症。在這種狀況下，面臨社區性的擴散時，我們一定要做好病人分流。

如果出現明確的社區感染，除了防堵外，可以考慮設立防疫門診。任何一個國民，即便沒有明確的旅遊史或接觸史，只要有發燒或任何呼吸道不適的症狀，都可以至社區的防疫門診，防疫門診的醫師會根據病人的症狀研擬治療策略，並建議病人暫停上班或上課，自主管理五天至一週。此類輕症的病人基本上不必採檢是否被新冠狀病毒感染，因為輕症病人大量採檢，將會增加醫院檢驗資源重大負擔。

至於醫院的門診、急診及住院，則必須承擔高危險群或是較嚴重個案的醫療照護，包括採取適當的隔離及檢驗。只有透過這種輕、重症的分流，才能避免醫院發生院內感染。

台灣疫情面臨轉折點，國人必須提高警覺，對感染社區化要有所準備，才能夠從容而且有效率的因應，降低傷害。如果適當的將病人分流，期待一段時間後，會讓社區出現群體免疫的效果，感染的個案數或可望減少。

（作者為林口長庚紀念醫院兒童感染科教授）

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