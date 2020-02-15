自由廣場》評foodpanda勞資爭議

◎ 古楨彥

美食外送平台foodpanda要調整外送員薪資計算方式，新制上路不僅沒有提前通知外送員，即將外送員每接一單費用從七十元調降至五十多元，這樣做無疑讓外送員每月薪資少了二萬元左右。以外送員感受而言，就覺得此舉是變相減薪。本月十二日約一百三十名foodpanda外送員走上街頭抗爭，日後不排除全台外送員會採取不定時、不定期抗爭。

過去，台北市勞動局曾表示，外送員勞雇雙方對僱傭、承攬關係認知有落差，市府會積極介入了解，若外送員提出勞資協商，台北市政府願意提供平台對話。顯見，外送員與外送平台間發生勞資糾紛時，政府僅能提供一平台讓雙方坐下來協商，不會主動提供一些能解決歧見之方法。外送員必須評估，光靠醞釀集體罷工能否實質解決爭端。何況外送平台服務很多，可替代性高，一般消費者不一定會大力支持。

筆者建議，政府應主動幫助相對弱勢的外送員，積極介入促成雙方協商，找出薪資計算共識。再者，Foodpanda對於和外送員勞動關係一直遊走在僱傭與承攬制模糊地帶，倘若偏向承攬制關係，外送平台則不該設計讓「拒單率」影響薪資計算方式，現外送員只要一出現拒單行為，外送平台系統就會設定外送員必須等到強制休息時間結束後，才能夠執行送餐工作，重要的是強制休息時間並沒有明顯規範，這才是影響外送員薪水的關鍵。

（作者為澳洲阿德雷得大學勞動學研究博士、萬能科大助理教授）

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