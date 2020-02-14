自由廣場》無人機怎麼飛？

◎ 葉奉達

民航局即將在今年三月卅一日開始實施的管理辦法，最近在臉書無人機社團引起很大的討論與反彈，而現在最大的爭議，則是各縣市地方政府大範圍嚴格禁止無人機飛行的區域，導致即便通過術科考試，取得飛行資格，結果卻發現沒有什麼地方可以飛，或者限制非常嚴格，而只要在禁航區飛行，罰款起跳就是卅萬，最高可以達到一五○萬，許多飛友戲稱，這根本比酒駕還要嚴重，嚴重違反比例原則。

站在政府的角度，可能覺得透過高額的罰款與嚴格的限制，就可以禁絕目前存在的亂象，從某個角度來說，初期或許可以把一些膽小或玩票的玩家給篩選掉，可是從長遠的角度來看，最後玩家就會發現，政府根本沒有能力來執行如此嚴格的規範，不僅蒐證不易，也沒有相對應的人力與設備，最後就會衍生黑飛的現象，也就是飛友發現政府沒有取締的能力之後，為了規避可能的鉅額罰款，乾脆就不要登錄，不要註冊，也不考試，萬一發生狀況時，根本無法知道是誰飛的，至於空拍機，就直接放棄，因為罰款要比空拍機貴上好多好多。不過如果是這個樣子，恐怕就是多輸的局面，飛友飛得心驚膽跳，政府執法無能，無人機的發展與產業更是受到嚴重的打壓，誰都沒有好處。

平心而論，要解決這個問題，政府與飛友，以及產學界，實在應該好好坐下來談，找出一個合理的管理辦法，政府主管機關不應該一開始就認定所有玩家都是恐怖份子，飛空拍機的都是準備要去撞民航機，而飛行玩家也必須體認到無人機飛行的風險，做好安全控管，把出事的機率降到最低，也就是要負責任的飛，相信這樣的機制是可以建立起來的。對主管機關來說，要的是飛行的安全，對玩家來說，要的是可以合法、公開、自由，然後也是安全的飛行，如果能建立起互信，相信安全的問題並沒有那麼難解決。

（作者為電視新聞記者，屏東市民）

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