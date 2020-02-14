自由廣場》與趙少康談韓國瑜的「如果」

◎ 范綱植

台灣防疫成果受國際、國內肯定，趙少康先生卻說「是蔡英文運氣好」。然而試想，若今年一月十一日總統大選當選人為中國國民黨的韓國瑜，中國共產黨必定會給韓國瑜一個新春「大紅包」，立即政治特許三十萬、甚至五十萬以上的陸客來台灣觀光、消費，塑造「兩岸一家親，即可發大財」的榮景。這個「發大財」榮景，卻是道道地地的台灣公衛炸彈。

因為，根據維基百科整理近期資料可以發現，最早的已知病例出現於去年十二月一日，第一個前往醫院就診病例的症狀發生於十二月八日，而自十二月下旬開始，就出現到訪華南海鮮市場相關大量病例。請趙先生試想：一月十一日大選投票後，接著「人進來，發大財」的中國觀光客充斥台灣各地，而且幾乎可以肯定必有潛伏武漢肺炎病毒者，則台灣現在的疫情嚴峻程度勢將與中國內部同步，即便是透過「封城」手段，亦無法阻斷病毒傳播，醫療資源恐怕也瀕臨崩潰了！

何況，若是國民黨執政，疫情爆發後更會因為親中的國家認同，以及統派媒體勢力的復辟，以所謂「人道關懷」為出發，創造「人飢己飢、人溺己溺」等似是而非的輿論，造成原本就無法充足供應台灣國內所需之口罩、酒精、防護衣等防疫物資，仍須支援中國失控的疫情。同時我們亦無法期待國民黨政府可以果斷的與中國、港澳中斷交通和人民之往來，確實阻隔疫情傳播，台灣將如同目前的港澳，成為中國瘟疫難民竄逃的庇護所。

因此，趙先生，筆者及周遭親友皆同聲認為台灣當前防疫成功、社會民心穩定，絕非「蔡英文運氣好」，而是台灣人集體在大選做出正確的選擇，經由以台灣為主體的國家思維，形成正確的輿論、資源配置及政策方向，自然而然發生的「福報」！

（作者為法學碩士，任職教育機構）

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