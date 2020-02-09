自由廣場》習近平陷入武漢肺炎的深沉危機

◎ 林文程

國家危機具有威脅核心價值、意外、因應時間短、處理不當對內可能導致政權垮台。武漢肺炎是一種非傳統性國家安全問題，從爆發、蔓延、擴散及對中國所造成的傷害，絕對符合危機的各項條件。

首先，它造成中國重大人民損失，據二月八日下午公開數據，中國人民因武漢肺炎死亡人數已達七二三人，確診病例超過三萬四千六百人，實際死亡和確診人數應該遠超過官方所公布數字。其次，武漢肺炎重創中國經濟，百業蕭條、店家被迫關門、工廠被迫停工、學校因此停課，中國二○二○年ＧＤＰ成長率甚至連保五都成問題。第三，武漢肺炎重傷中國國際形象，不少國家禁止中國人民來訪、航空公司停飛中國航線、中國人民瞬間成為過街老鼠，所謂「大國崛起」的形象似乎瞬間崩塌。第四，武漢肺炎造成中國人心惶惶，政權腐敗無能導致疫情失控，必然衝擊中共政權的統治正當性。

危機本是轉機。面對國家危機，領導人能夠展現領導能力，帶領國家扭轉劣勢、化解危機，就能夠留下千古令名，英國的邱吉爾、美國的林肯和小羅斯福總統都是著名例子。反觀習近平，在處理武漢肺炎危機可說是錯誤連連，甚至可說一無是處。

面對國家危機時，國家領袖必須不時現身，以穩定人心，甚至要到武漢地區視察疫情，與民同在、苦民所苦，以鼓舞士氣。習近平反而神隱，其他政治局常委也幾乎全消失，帶給中國人民的是一種無政府的絕望感覺。

中國採取封城的雷霆措施，而且連封超過八十個城市，但卻缺乏配套措施，醫療裝備、物資、食品嚴重不足，彷彿讓這些城市人民自生自滅，更添增不穩定動能。

發生危機必須採取非常作法，動員軍隊救災是有效方法，習近平作為中央軍委主席，只有他才有權力指揮軍隊抗疫，但他卻由總理李克強來擔任全國抗疫領導小組組長。以習近平好大喜功、大權獨攬的習性，他放棄這個機會和權力，代表他自認無力控制疫情，要以李克強這個有責無權的抗疫空頭指揮官作為代罪羔羊以求自保，更顯示武漢肺炎正在腐蝕習近平的自信和權力地位。

（作者為中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授）

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