自由廣場》被民進黨遺忘的泰源事件50週年

◎ 朱孟庠

1970年2月8日,泰源監獄的政治犯以「台灣獨立」為目標,發動監獄革命。

六名外役政治犯鄭金河、陳良、詹天增、鄭正成、謝東榮、江炳興,在事蹟敗露下,攜槍械逃亡。中華民國警備總司令部於是動員萬餘當地原住民、警察、海軍陸戰隊、兩棲偵蒐大隊搜山搜海,最後五人判處死刑,5月30日槍決;鄭正成則因其他五人都說鄭是被他們所綁架而判刑15年6個月(其實是這五位英雄希望留住鄭正成為歷史作見證)。本來還應該牽連到該監獄一半的政治犯和當地原住民,但因五人緊守口風,再怎麼刑求都說這件事是他們五人所策劃,才沒有連累其他人。

50年前的泰源事件因為是反抗殖民統治的武裝革命,為台獨運動開出了第一槍,蔣政權以野蠻暴力定調為監獄暴動,一件不被當權者所認同的台獨武裝起義事件,即使本土政權民進黨執政,如此驚心動魄、可歌可泣足以驚天地泣鬼神的台灣人民爭自由、爭主權的抗爭事件,仍湮滅於歷史的灰燼中。

李登輝的「寧靜革命」奠下了21世紀台灣民主的根基,但沒有流血沒有付出代價的革命,亦如沙上建塔根基不穩,轉型正義窒礙難行。直至今日司法有80%的台灣人無法信任;劊子手蔣介石的銅像仍高高在上;國營單位連正名都無法啟動,疫情當前,台灣在一中架構下飽受屈辱,加拿大媒體甚至還急告讀者:『China Airlines is not airline from China』,如此諷刺!50年了仍跨不出建國的步伐,正名制憲的台灣國家路太艱困太遙遠!

典範在宿昔。「請閉上你的肉體之眼,讓精神之眼首先注視著我們的民族之魂。」 五烈士聖潔的青年魂,台灣民族同盟及李登輝民主協會等組織,三年前已請台灣年輕一代從事表演藝術的專業團體編劇演出《Siro Heroes》,兼重藝術與歷史。「崇高Sublime」是浪漫時期對英雄人物描寫的核心精神。鄭金河烈士的遺言:「台灣若嘸獨立,是咱這一代青年人的見羞。」新政府執政了,轉型正義不該忽視歷史圖像的建構,一個國家若漠視自己的先烈,還能昂首向前行?所有被淹沒的歷史,被覆蓋的真相都該還原。而他們的遺志,就是凝聚台灣民族意志的膠著劑。

二月八日是泰源事件起義50周年紀念日,我們寄望二月份全國盛大紀念能遍地開花。將在全國各地播放三年前製作的舞台劇《Siro Heroes–泰源事件》,各校老師同學可連絡張興旺先生0935-901-622,取得光碟,大家一同向烈士們致敬,這是台灣民族值得紀念的一個重要的日子。(北部定點播放則請聯絡02-2546-1808)

何時這個事件才能載於學生的歷史課本中?何時五烈士能為台灣子孫所記憶、所景仰?能得到正確的歷史定位,才是台灣國族意識深根,建國有望的時刻。讓台灣歷史中一位位可歌可泣的英雄留在台灣子孫的心中,這應該是全面執政的本土政權要拚搏的。撼動台灣民族之魂的建國歷史,應該正確而公開地被詮釋!

(作者為李登輝民主協會顧問)

