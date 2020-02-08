自由廣場》從廢除農曆新年到元宵「放偷日」

◎ 呂清夫

很多傳統的習俗是否必要任其流傳？如放鞭炮是否必要？相傳「年」本來是一種怪獸，兇猛異常。長年深居海底，每到除夕才爬上岸，吞食牲畜傷害人命。但是「年」最怕紅色、火光和炸響，這就是鞭炮與春聯的由來，它們用來把「年」嚇跑。所以紅色吉利之說恐怕有待斟酌。

在新加坡擅自放鞭炮，便有鞭刑、罰款與坐牢伺候！台灣近年也已慢慢淡化鞭炮，因為環保署曾經推廣環保鞭炮（鞭炮聲的錄音檔），並明訂法規管制鞭炮，所以政策可以改變習俗。

但是有些習俗如農曆年，就很難改變，唯獨日本例外，但日本卻是亞洲現代化最徹底的區塊。他們在脫亞入歐的明治維新時，成功廢除了農曆年。但在日治時代的台灣，日本人雖然極力推廣新曆年，規定舊曆年不放假，然在廿世紀初的台灣除夕，卻因為學生曠課太多而停課，年初一也僅上課三小時。國民政府當初也曾廢除農曆年，並曾雷厲風行，農曆年不得放假，否則懲處相關人員，但都沒有成功，其間倒是冒出了袁世凱唱反調，把年初一改稱春節。中共文革期間又曾廢除農曆年，想過一種「革命年」，所以初一照常拼經濟，取消春節，不過到了一九七九年又恢復了農曆年。在在顯示華人的保守性格，很多改革都很困難。

元宵節常被看成華人的情人節，本來元宵節在傳統社會中，會給未婚男女提供一個相識的機會，年輕女孩平日不許外出自由活動，唯獨元宵節可以結伴出遊，借著賞花燈也可以順便找對象。最有名的莫過於陳三、五娘在元宵節一見鍾情之後，黃五娘推翻了早已訂下的婚約，並與陳三私訂終身，因此才有傳頌幾百年的故事與戲劇流傳。其間因自由戀愛與傳統婚配有所衝突，所以此劇在明清兩代一再被官府禁演，不過還是廣受台閩地區的歡迎。可知媒妁之言父母之命，在明代已經開始動搖，不敵年輕人的自主需求了。而台閩地區還有俗諺稱「嫁豬嫁狗，不如跟著陳三走。」

在台灣，還有未婚女性在元宵夜偷摘蔥或偷拔菜的習俗，並認為因此會嫁到好丈夫，俗稱：｢偷挽蔥，嫁好尪｣、｢偷挽菜，嫁好婿｣，所以女仕們要在元宵夜，到菜園裡偷摘青蔥或青菜，期待未來家庭的幸福。然則「偷挽蔥」與嫁好丈夫有何關係？其實這是文化上遠程異種交配的結果。

原來契丹人有一種特殊習俗，元宵節在契丹人來說竟然是一個「放偷日」，也就是個合法的小偷狂歡節，偷菜、偷情、偷什麼都可以。偷菜偷蔥不過是一種象徵性的偷竊，但想要「偷」一個媳婦，必須先設法獲得對方的芳心，才能上門去「偷」，可說是另類的私訂終身。由於過去契丹人尚存在著許多母系社會的遺風，所以有比較開放的自由戀愛，女子可以自主選擇配偶。這樣的自由讓大家不再堅持中華文化了。

所以政策改變也好，自主需求也行，異國影響也罷，與時俱進的破舊立新，才能帶來社會的現代化！

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）

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