自由廣場》港人三生有難

◎ 葛雋

有句成語叫「三生有幸」，即一個人的前世、現世和來世都很幸運。然而生為香港人，形容自己的境遇只能說「三生有難」：前世被大清割讓給英國；現世又落入中共魔爪；來世？多半還是做牛做馬。

一個人，很少會在一生中遇上兩次相同的大劫，遇上幾乎一模一樣的瘟疫，而我們香港人偏偏遇上了：二○○三年一月初，由廣東爆發了一種神秘的傳染病，很快蔓延全省，不少患者死亡。廣東當局出於維穩極力保密，香港政府派人上去了解不果，也未予重視，結果有一個劉姓教授南下求醫，把不知名的冠狀病毒帶到九龍。由於特區政府積極配合中共隱瞞真相，終於導致SARS社區大爆發，香港成為疫埠，最終有包括醫生在內的二九九人因肺部感染病毒而離世。

十七年後悲劇重演。肺炎還是肺炎，病毒還是冠狀病毒，所不同的是地點由廣東變成了湖北武漢。可惡的是，湖北當局一樣對瘟疫進行隱瞞。武漢市委非但不把真相告訴人民，瘟疫肆虐期間反而召開兩會，甚至組織「萬家宴」等活動，以致病毒迅速蔓延，然後又讓病毒從武漢向四面八方擴散，直至全國乃至全世界每一個角落。

中共為甚麼要刻意隱瞞？還不是出於穩定政權的需要！在老共眼裡，百姓的生命草芥不如。

香港人命苦，還不如中國民眾，因為中南海安插了一個無知無恥無良無能的林鄭月娥做特首。當中國各省各市甚至小村小鎮都宣布封城閉關的時候，偏偏香港政府不敢全面封關，在強烈民意的壓力下只是象徵性的關閉幾個口岸，理由是「要顧及內地人的感受」，後果是任由中國帶病毒者在港肆意播毒。

當市民紛紛為口罩奔波排隊搶購的時候，林鄭政府一面偷偷把香港庫存的上千萬口罩捐贈給中國，一面又告訴民眾，她林鄭已親筆信函中央政府，要求上面對香港提供支援口罩。兩個星期過去了，林鄭信函石沉大海，港人仍然為口罩四處奔走！

反送中運動時，林鄭指責示威者「要和香港玉石俱焚」，這句話算是說對了。因為中共治下，港人沒有明天。與其未來也是做牛做馬，不如抗爭到底死在當下。

物極必反，否極泰來。鳳凰涅槃，浴火重生。光復香港，時代革命！

與台灣人民共勉。

（作者為香港籍退休作家）

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