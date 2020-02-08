自由廣場》以生化戰規格對應疫情

◎ 雲程

去年八月北戴河會議，傳元老發表〈明年我們是否還能在北戴河相見〉的公開信，質疑「中共能撐過明年嗎？」香港反送中與美中貿易等都是可處理的議題，元老怎會如此擔憂？

在武漢肺炎疫情方面，除學界論戰持續進行之外，一月下旬，中共派解放軍陳薇少將坐鎮指揮疫情。她坦言「要做最壞打算」。武漢肺炎，越來越像生物戰劑外洩。陳薇坐鎮後三天，美國率先撤僑─必然基於證據基礎。法廣透露：美國以貨機撤僑是方便載運救援物資，卻被在美華人抵制回國。

二月三日，WHO突然發布台灣武漢肺炎確診人數為十三位，比疾管署的數字多三位。同日晚間，中國同意以東方航空包機撤僑，名單臨時才給。結果不僅多了卅至四十名中國籍配偶，還偷藏三人，其中一人確診。WHO彷彿能未卜先知，非常厲害。

當年蒙古大軍能橫掃歐亞大陸，除戰馬與戰術的機動力外，傳遇到不投誠者，他們不囉唆，射入染黑死病的士兵屍體。城中人不是開門，就是投降後遭屠殺。各國嚇壞這種恐怖行為，紛紛棄城而逃。考量中共是「只要能力夠，就一定會去做」的邪魔，偷藏三人來台的行徑，直如當年蒙古軍的生化戰法。若台灣因人道而瞬間確診幾百例，防疫體系一定垮。

疫情也必然衝擊政治。去年十月四日反送中時出現《香港臨時政府宣言》，今年二月二日武漢出現《疫起武昌，環球恐慌；弔民伐罪，昌武起義！》─兩者都是民心向背，但略有不同。

香港的宣言不挑戰北京權威，僅及於「行政重建」；但昌武起義則是顛覆政權的「回歸共和」。它詳細說明「政治重建」步驟，包括召開國是會議↓建立臨時政府（草擬臨時約法）↓組成過渡政府（雙普選政府）↓建立合法政府（聯合多省以建立「大中華民主邦聯」）。

所有的革命都一樣，沒有軍權配合不會成功。解放軍，特別是中部戰區將帥動向至為關鍵。疫情失控會不會暴露北京的失能？會不會感染到解放軍部隊？一九○○年義和團時出現的東南自保運動，當時南洋大臣、兩湖總督等，會同實力派與各國領事簽署《東南保護約款》，承諾以保護外國權益，換取外國對東南保持中立等，會是二○二○的歷史殷鑑？

台灣除要以生化戰規格而非人道考量對應疫情外，更要緊盯中國政治變局並保持距離。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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