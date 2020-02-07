新聞線上》郝龍斌的黨主席之路

郁慕明、郝龍斌之爭在於他們對「中華民國」定義的認知出現了重大歧異。郝龍斌的中華民國是在台灣的中華民國，郁慕明的中華民國則是一個統一的中國，郝龍斌捍衛的是民主中華民國，郁慕明則追求民族的中國。（資料照）

記者陳杉榮

前台北市長郝龍斌參選國民黨主席，強調北京如果不承認中華民國，「我們也不需要跟他交往」，甚至終止三通。郝龍斌壯哉斯言，吐了一口鳥氣，展現了國民黨男兒的豪情，可惜，他晚講了二十年，在連戰和馬英九相繼採取扈從路線之後，國民黨已經走上不歸路，這些主張就像空谷足音，注定他又要走上一條寂寞的道路。

果不其然，郝龍斌做此宣示不久，郝的「政治導師」新黨主席郁慕明發表了「割袍斷義」的聲明，教訓這位小老弟，批判郝語不驚人死不休，竟拿停止三通來炒作，直說這是「把藍營變小綠，跟著民進黨屁股走」，這和昔日民進黨喊「木馬屠城」、罵國民黨「親中賣台」有何兩樣？

歷史有時是很弔詭的，接踵國民黨主流非主流之爭，以外省人為主幹的新黨於一九九三年創立，郝龍斌於一九九五年當選第三屆立委，郁慕明為了提攜後進，並報答郝柏村的拔擢之情，安排和郝龍斌同在一個國會研究室，後來也輔佐郝龍斌接掌新黨全委會召集人，完備歷練。孰料，小郝參選國民黨主席，堅持北京必須承認中華民國，竟被郁老「割袍斷義」！

郁郝之爭在於他們對「中華民國」定義的認知出現了重大歧異。郝龍斌的中華民國是在台灣的中華民國，郁慕明的中華民國則是一個統一的中國，郝龍斌捍衛的是民主中華民國，郁慕明則追求民族的中國。一個是追求重生，一個是追求歸根，這不僅是國民黨世代的差異，更攸關政體的存亡興替。

時光倒流回到國民黨主流非主流之爭，李登輝的「中華民國在台灣」被新黨批評是「獨台」，郝柏村擔任行政院長時在國會答詢，「反對台獨」鏗鏘有力、「堅持反共」擲地有聲，其實郝柏村的反共本身就是一種「華獨」，只是許多黨國信徒誤以為穿上民族的外衣就是「中國」，殊不知這件民族的外衣早被共產黨「拆解重組」，中國就在北京，以消滅中華民國為國策，台灣除了堅持民主，已經一無所有。

郝龍斌說，國民黨要員面對北京時，「真正矮了一截」，有人為謀取經濟利益，做了有損尊嚴的事，堅持中華民國存在的事實是國民黨基本理念，不容改變，要改造國民黨，兩岸論述應該打掉重練。郝所描述的這些現象，都是事實，希望他堅持下去，能不能當選黨主席是一回事，夠不夠格做一個有格調的政治人物，更是一回事。

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