自由廣場》一場疫情兩個世界

◎ 張經偉

在台灣，武漢肺炎患者再添一例，挑燈夜戰的陳時中部長因而哽咽；而在中國，官方不斷試圖隱匿武漢肺炎疫情：央視春晚歌舞昇平、許多「造謠者」遭政府取締、甚至各國撤僑行動還得在深夜摸黑進行以維持中國所謂的形象。一場疫情，台灣與中國的兩套懸殊世界觀已昭然若揭。

即便中國官方粗糙防疫、草菅人命，依然可見許多中國民眾對其歌功頌德、信賴其能帶領全體人民撐過災病。中國人無論如何都不會批判其政府，反而是以中國國旗為底圖諷喻武漢疫情蔓延的丹麥漫畫，引起中國民眾的群情激憤。凡此現象，常有人曰之為「奴性」。然筆者以為此言過重、也不夠精確，或許該正視此為「集體主義」，對比台灣社會比較偏向的「個體主義」。

當代台灣，我們之所以盼望建立或維護一個主權獨立的國家，因為國家該是一個保障你我個人的人身安全、私有財產權等的工具。因此在重大災病之中，照顧好每一個本國國民，確實是國家之本分。此為「個體主義」，比較偏向英美的古典自由主義之一環。

當代中國的「集體主義」是共產黨等極左翼之核心意識形態：「我」不能只是一個人身及其生命所需的基本事物，而是各種共同屬性的集大成，例如「無產階級」、「受美帝壓迫之人們」等（諷刺蘇聯的經典小說《我們》書名即一語道破）。於是乎，集體主義掌握大權後，國家不只是工具，而是最大的「我」。任何一個比較小的「我」，都要像體脂肪一樣，隨時準備燃燒殆盡，以提供國家維生所需的能量。

儘管許多人可能會說「防疫歸防疫，政治歸政治」，然而此次疫情確實可見：比較個體主義的台灣與十足集體主義的中國，在預防與治療等各方面的表現相去甚遠。筆者相信人心終能勝過疾病，是故比肺炎病毒更可怖的，依然是中國百般渴望統有台灣的居心。最深層的防疫，該是確保不會有一個為了維穩、國家形象云云而隱瞞疫情的政府：「我」與「我們」的距離，應當繼續被保持在一個適當的安全範圍！

（作者為清大歷史碩士、中學歷史科代理教師）

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