社論》防疫關鍵︰成功阻絕病毒於境外

武漢肺炎全球最新確診數已超過二萬例，死亡四百多人，對中國的影響超過SARS，卻仍然繼續延燒；依據中國公衛專家鍾南山的說法，疫情仍未達到高峰。尤有甚者，中國境內疫情迅速由湖北武漢向外蔓延，沿海一些人口密集的工商大城疫情快速升溫，溫州、杭州也加入封城名單，疫情似乎一發不可收拾。另外，中國境外也有二十五個國家出現病例，因此武漢肺炎疫情也成為國際公衛緊急事件，如何防範病毒入侵，乃是當前國際社會最重要的課題。

一九一八年全球爆發流感，當時各國之間的人員與商務往來與今日不可同日而語，卻仍奪走數千萬人的生命，以今日中國位居全球第二大經濟體的規模，以及高度全球化的程度，可說與全球緊密相連，因此武漢肺炎疫情的影響如何，不容輕忽。儘管如此，今天全球醫療水準與公衛知識、防疫經驗的豐富，讓各國政府了解消滅病毒的二大途徑︰一是研發疫苗，以預防與醫治患者，這是治本之策；其次，則是以隔離的方式阻絕病毒的傳播，使疫情的危害與影響降到最低程度。兩種途徑相輔相成，使得近世發生的一些致命病毒，例如伊波拉病毒、漢他病毒與多種變種的禽流感、SARS等的破壞力，皆限縮在數千、百人罹病的範圍，昔日死亡數千、百萬人的瘟疫，不復見於當世。這是吾人對於來勢洶洶的新型冠狀病毒（即武漢肺炎），雖然勢頭依舊強勁，卻仍然持樂觀審慎態度的原因。

不過，吾人仍必須直言，相關疫苗的研發進度有限，目前傳出一些以特定用藥而減緩病症的說法，是純屬巧合的特殊狀況，或者可以成為通案，仍無定論，恐怕仍須耐心等待醫學實驗的結果。故而，當前對付病毒擴散傳染的主要對策，則在於隔離與封鎖，降低人與人之間的接觸，將病毒散布的路徑予以阻絕、斷點，如此可以有效防範疫情的擴大。事實上，世界各國包括病源的中國，主要採取的手段就是封鎖阻絕，例如中國本身對於武漢及周邊城市，溫州、杭州的封城，以及在上海、北京等各大城市的交通、活動的管制，實施戴口罩、消毒等措施，這是中國境內的自我封鎖，以防止群聚與社區傳染。這些措施自春節以來，已造成中國消費市場萎縮，與產業供應鏈的斷鏈危機，可說已嚴重衝擊中國經濟，但中國政府卻仍然強力作為，可見疫情之險峻，已達寧可經濟倒退也不願冒著生命危險的地步。

相對於中國的自我封鎖、隔離，國際社會則普遍採取邊境管制措施，基於阻絕病毒於境外的概念，嚴格限制國際間人員往來與飛航交通，對中國進行疫情的外部封鎖，以確保病毒不致藉著交通與人員接觸的管道，造成自己國民生命安全的威脅。若從目前病例數比較，中國境內逾兩萬名，而境外病例數約為兩百例；中國死亡四百多人，境外至今只有兩人病逝，可見阻絕病毒於境外的邊界管制，應是非常有效的作法。而在邊境管制方面，美國、新加坡等國可說最為嚴格，全面禁止中國人入境，以及曾於十四天內（此為武漢肺炎的潛伏期）到過中國的外國人入境，而其本國公民入境中國後回國，亦需接受檢疫與自主管理。此外，更多國家則停止與中國之間的航線，包括與中國交好的北韓、俄羅斯、蒙古及中亞國家甚至關閉邊境。由此可知，若非憂心疫情的惡化造成人命的大量死亡，這些與中國有密切商業、觀光利益的國家，諒不致切斷彼此之間的人員往來與觀光旅遊。

美國約翰霍普金斯大學日前公布一份疫情預測，宣稱除了中國，台灣可能是疫情第二慘的國家。實際上，台灣目前確診數為十一例，且多數屬於境外移入案例，尚未有社區感染情況，相較於日本、南韓、泰國，防疫績效值得肯定。然而，在邊境管制方面，政府的作為似乎只是以中國公布的疫情資訊為依據，逐步擴大禁止居住於中國湖北、廣東與浙江的中國民眾入境；其實中國境內的疫情正在快速蔓延，部分阻絕的政策恐怕會出現防疫漏洞，因此政府應該迅速決策，暫時只允許海外國人，以及過去十四天未入境或過境中國的任何國外人士（含中國籍）入境，如此才能搭建起嚴密的防護網，方不致在疫苗尚未研發成功之前，造成疫情失控，這才是防疫成敗的關鍵。

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