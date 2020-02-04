自由廣場》醫護人員N95的安全性？

兼談定量密合度測試與正壓式電動送風呼吸防護具

◎ 陳志傑

過濾面體（例如N95口罩）可去除大部分空氣中懸浮的微粒，提供乾淨的空氣，但佩戴時若面體與臉部密合度不夠（意即有洩漏），由於面體上的過濾材質會產生空氣阻抗，迫使部分外界的髒空氣直接從洩漏處被佩戴者吸入，因此，過濾面體在佩戴時所能夠提供的保護效果，由濾材本身的效率與足夠的密合度所共同決定。一般市面上所謂被認證或檢驗合格的口罩都只是針對濾材效率，密合度則因人而異，且無法被事先評估。

目前衛福部似乎尚未採行密合度測試（Fit test），而只是在穿戴完成後做密合度檢點（Fit check），殊不知在沒有密合度測試結果驗證下的密合度檢點，對於口罩佩戴時密合程度的確保效果有限。

換句話說，N95口罩不是萬能，事實上N95口罩只是美國NIOSH所定義個人防塵防護具中最低的一個等級，其效率根據美國NIOSH定義，在呼吸流量為85 L/min狀況下，其最易穿透粒徑的穿透率不得超過五％，但本實驗室測試結果，市售取得驗證的品牌，其穿透率很少超過三％。但85 L/min是模擬重度工作，不太適用在醫療院所醫護人員，因此，在較低呼吸流量下（例如20 L/min），其穿透率會降至○．五％以下，也就是過濾效率九十九．五％以上。N100過濾面體是指在85 L/min流量下，最易穿透粒徑穿透率不得大於○．○三％，同理在低呼吸流量時，過濾效果應會超過九十九．九九％。而這些數字都是指濾材本身的效率，口罩佩戴時的密合度便是決定保護程度與濾材效率差異的關鍵。因此若肺功能夠強大，建議使用N100等級高效率過濾面體，但使用等級愈高的濾材，密合度愈重要，否則會適得其反。

正壓式電動送風呼吸防護具是利用風機的動力讓空氣通過濾材後，主動送到防護具面體內提供佩戴者呼吸，由於送氣流率大於吸氣流率，因此不論是在吸氣或呼氣階段，面體內都能維持正壓的狀態，外界的髒空氣便沒有機會從不密合處進到面體中。所以為了降低呼吸防護具在使用時對密合程度的依賴，建議在操作環境許可條件下，儘量使用正壓式電動送風呼吸防護具，尤其是當必須進行高風險的醫療動作時。

（作者為國際呼吸防護學會理事、臺灣大學環境與職業健康科學研究所教授）

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