自由廣場》為改革勇士的玉碎而泣

◎ 彭明敏

改革者的命運，素來不好。

每一社會都有不公不義腐敗貪污，庶民看到只有聳肩攤手表示無奈，獨有強烈正義感者或勇敢義俠者，看不過禁不住挺身要加以改革。但是既得利益者，立刻建立堅強堡壘，防禦自己，進而反擊；改革者往往心有餘力不足，結果大半都不理想。為此有的犧牲生命，有的犧牲自由，有的鎩羽而歸。看農工運動歷史，改革者看到農民及勞工被地主與資本家酷役剝削，要把農民及勞工組織起來，抵抗地主與資本家，擁護自己的權益，不但受到地主與資本家反對，連有些無知農民與勞工，也把他看做「麻煩製造者」而加以攻擊。

台灣戒嚴恐怖時代，所謂「政治犯」，被判死刑或長期服刑者，實為深識者，熱情青年他們為了要積極地或溫和地改革台灣而犧牲生命或自由，才有今日台灣，台灣人民應該永久追念感謝他們。

台灣民主化，高唱改革，但傳統的積弊太深，殘留不少。尤其「司法改革」、「轉型正義」，雷大雨小。有正派學者，深信「民主自由人權」，熱心改革，不論在朝或在野，勇敢堅持其信念和立場，這對其官途沒有幫助。他受聘為監察委員，以為可以推動改革的第一步，一開始就感受來自各方有形無形的掣肘，有權有責任者，汲汲於明哲保身，默默置身於度外，監委的改革行動，有時成為挫折和無奈的交集，長嘆「難航也」。

一小法官有重大嫌疑，為了爭寵，濫用所謂「自由心證」，枉法判總統無罪。

監委要調查此案，好似驟然衝撞兇蜂巨巢，千萬野蜂狂飛亂叫，在其頭目指示下，集中猛刺，要求公開辯論求真之呼聲，在媒體冷淡、群蜂狂吠掩耳之下，被消音了。改革勇者終嗚嘆「不知為何而戰，不知為誰而戰」，玉碎了。

有識者能不為改革者的玉碎而泣嗎？

有心者能不為台灣改革的遠望而悲嗎？

（作者為前總統府資政）

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