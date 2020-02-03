自由廣場》政治系學生看九二共識

◎ 黃于哲

蔡總統日前接受英國BBC專訪提及「我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國台灣。」引起討論。

蔡總統一席話，稱之為「台灣共識」，為一個台灣人早該有的「常識」。吾人仔細檢視她的談話：「我們有自己治理國家的制度」表示我們是「人民」、我們在一塊「領土」上治理國家、我們有一套「政府」的制度、我們的政府有「主權」，因為它對內行使管轄權、對外代表我們人民。此四要素同鍋一煮，料理成「政治實體」。不論「中華民國」，或是「台灣」，都是國家。這是國際法的常識。

國際法領域有一笑話：一名索馬利亞海盜加馬．阿里（Jama Ali）一夥人被逮捕，但被加拿大和荷蘭執法人員無奈地當場釋放，因為相關規範的漏洞未補，久而久之成為海盜們的「指導原則」，要求「政治難民」的身份。阿里還告訴紐約時報，

「我們懂國際法」(We know international law.)，令人莞爾，也感慨海盜不僅懞懂國際法，還能「現學現賣」，而台灣人的「國際法」常識卻有待加強。

總結「台灣共識」的定義是，「中華民國」以及「台灣」是一個主權獨立的國家，將成為未來與中國互動的基礎，其內涵乃八字箴言「和平、對等、對話、民主」。由此，國家認同會隨著時間的淬煉，漸漸勾勒清楚。

談到國家認同，稍談「九二共識」。這是一個混淆國家認同、國民黨用來「洗學歷」的政治騙術。不客氣地說，「九二共識」敗在三個字，「貪、軟、空」。國民黨的貪心，想要「一個中國，各自表述」；國民黨的軟弱，不敢向對岸表明「各自表述」；國民黨的空洞，提不出「一國兩制」的對應方式，選擇在同溫層，繼續各表。

二零二零總統大選，吾人看到「九二共識」已經去世。三位總統候選人談及兩岸關係之際，鮮少再爭執此一概念，因為真的「可憐哪」！

綜上所述，筆者期待今年成為「台灣共識」元年，並且送葬「九二共識」。唯有如此，才能在台灣成為正常的國家以前，台灣人先能擁有正常的常識。

（作者為東吳大學政治系四年級學生）

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