自由廣場》TRA沒有「中華民國台灣」

◎ 林進嘉

雲程先生一月二十日在「中華民國台灣與1912無關」一文指出，「美國在一九七九年的〈台灣關係法〉中，以『台灣的治理當局』一詞回溯涵蓋『在一九七九年一月一日前美國承認其為中華民國』。它們共同鋪陳『中華民國台灣』的法律基礎。」企圖為蔡總統的「中華民國台灣」說法背書。筆者對後半段有不同看法。

一、「中華民國台灣」是走不出去的。中華民國是一個一九四九年以前統治中國那塊土地的政府，一九四九年以後，由中華人民共和國政府取代。國際社會中，中華民國或中華人民共和國，都叫中國。所以，蔡總統的「中華民國台灣」，跟國民黨的「中華民國」一樣，都只能在國內用。更慘的是，不管「中華民國台灣」的英文是什麼，國際社會一定認為是「中國台灣」，如此更容易被認為跟「中國福建」、「中國廣東」一樣，讓我們跟中國更脫不了關係。

二、美國自一九七九年在〈台灣關係法〉（Taiwan Relations Act, TRA）中，確實以台灣稱呼我們，但美國並沒有為「中華民國台灣」鋪陳法律基礎。雲程先生不應該把自己的話塞入美國的嘴巴中。

三、本人認為，這次大選結果顯示，「台灣人認為台灣現狀是一個獨立國家，不願意被中國併吞，跟中國是一邊一國。」所以台灣人給蔡英文多數的選票。只是大部分的台灣人，不知道我們的國名，如果還包含「中華民國」四個字，就永遠無法在國際社會跟「中華人民共和國」競爭「中國」，就無法走出國際社會。

（作者為精神科醫師，台南市民）

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